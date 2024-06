Blagotinškov Flensburg slavil v evropski ligi

Flensburg je po izenačenem prvem delu (15:14) v drugem polčasu strl tekmece iz Bundeslige in se podpisal pod drugo zmago v večkrat preimenovanem in preoblikovanem tekmovanju drugega evropskega ranga. Flensburg je četrtič igral v finalu, medtem ko so branilci naslova Berlinčani v sedmem finalu četrtič ostali brez lovorike.

Sedem golov je za zmagovito moštvo dosegel Danec Emil Jakobsen, s šestimi pa so dvoboj končali njegovi rojaki Lasse Kjaer Moeller, Simon Pytlick in Lukas Joergensen. Blaž Blagotinšek se ni vpisal med strelce. Pri poraženi zasedbi je sedem golov dosegel Šved Jerry Tolbring, šest pa jih je dodal še Danec Mathias Gidsel.

V boju za tretje mesto je nemški Rhein-Neckar Löwen potrdil prevlado klubov iz Nemčije in tesno premagal romunski Dinamo Bukarešto.

Nemci so daleč najbolj uspešni v tem tekmovanju, saj imajo kar 26 lovorik, s petimi sledi Španija. Slovenija je imela doslej enega predstavnika v finalu. Gorenje Velenje je leta 2009 izgubilo proti nemškemu Gummersbachu.