Blamaža Celja v prvem polčasu Velenjčanom prinesla finale

Branilci naslova iz Velenja so drugi finalisti lige NLB, potem ko so na odločilni tretji tekmi v gosteh premagali Celjane s 30:24 in polfinalno serijo dobili z 2:1 v zmagah. V velikem finalu se bodo pomerili z rokometaši ljubljanskega Slovana, ki so dobili obe polfinalni tekmi proti Trebanjcem. Prva finalna tekma bo 31. maja v Ljubljani, druga 4. junija v Velenju, morebitna tretja pa 8. junija v Ljubljani.

Rokometaši iz knežjega mesta so na najbolj pomembni tekmi v sezoni, kot so jo sami označili, doživeli pravi polom. V prvem polčasu so delovali zelo nebogljeno, po uvodnem vodstvu z 2:0 nato med drugo in 25. minuto sploh niso dosegli gola, Velenjčani pa so izkoristili vse njihove slabosti in jim v prvem polčasu dopustili le štiri gole.

Gostujoči vratar Matevž Skok je v prvem polčasu z 11 obrambami zaklenil svoja vrata, njegovi soigralci v polju pa so si z granitno obrambo in učinkovito predstavo v napadu v končnici prvega polčasa priigrali 10 golov prednosti.

Celjani so v drugem polčasu dvignili raven svoje igre, a zaostanek iz prve polovice tekme je bil enostavno prevelik. V 44. minuti so prepolovili gromozanski primanjkljaj in znižali na 15:20, v 51. minuti pa je njihov zaostanek znašal le še tri gole (20:23).