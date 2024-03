Blaž Janc: Pokazali smo izjemen karakter, karakter, ki ga imajo samo veliki!

Brazilci so se izkazali za žilave nasprotnike, toda na koncu se je vse končalo tako, kot so si v slovenskem taboru zadali. Prišli so do prve zmage, prvih dveh točk in dodatne energije za nadaljevanje kvalifikacijskega turnirja. "Tako, kot smo čisto vsi pred tekmo napovedovali, da Brazilije ne smemo podcenjevati, tako se je tudi danes odrazilo na igrišču. Takšna je bila tekma. Lahko rečem, da smo kljub vsemu odigrali dobro tekmo. V drugem polčasu smo imeli že štiri zadetke prednosti, tam pa bi se tekma tudi morala prelomiti. Namesto tega, smo dovolili, da se Brazilci vrnejo nazaj v igro. Na koncu smo bili v zaostanku in situaciji, ko nismo več vedeli ,kaj naj naredimo. Ampak ja, pokazali smo izjemen karakter, karakter, ki ga imajo samo velike, zmagovalne ekipe. Zares sem ponosen na naše fante, sledili smo planu, verjeli do zadnje sekunde, da lahko tekmo dobimo, oziroma, da jo bomo dobili. Jutri, v petek, je že nov dan in samo s polno paro naprej," je bil po tekmi optimističen najboljši strelec Blaž Janc .

Junak tekme Domen Novak je bil kratek in jedrnat: "Zagotovo je bila to ena zelo težka tekma, proti kvalitetnemu nasprotniku. Vedeli smo, kaj nas čaka, fizično je bilo precej naporno. Ostali smo brez dveh desnih bekov, upam, da se v petek kdo od njiju vrne. Na koncu smo le izvlekli te dve točki in lahko gremo novim zmagam naproti!"

Kapetan Jure Dolenec si je poškodoval gleženj, Nejc Cehte pa je staknil poškodbo očesa. Težave s poškodbami se tako vlečejo že vse od rokometnega evropskega prvenstva, ki je letos potekalo v Nemčiji. Nekaj besed o tem je zato povedal tudi selektor."Ja seveda, vedno nove in nove skrbi. Že med samo tekmo jih je bilo veliko. Nikakor nas te poškodbe ne obidejo, ampak se samo vrstijo ena za drugo. Ampak nimamo kaj, gremo dalje. Kar pa se tiče same tekme, smo vedeli, da bo zelo težko. Škoda tistega drugega polčasa, ko smo imeli štiri zadetke prednosti, a nato padli v črno luknjo iz katere pa smo se težko izvlekli. Ampak, kot je že Blaž povedal, to je karakter te ekipe. Čeprav smo na koncu izgubljali, pa smo uspeli rezultat preobrniti in zmagati v zadnjih sekundah srečanja. Želel bi samo čestitati fantom, sploh za ta zaključek. Petek je nov dan, čaka nas že nova tekma. Potrebno se bo boriti in to je to," pa pojasni Uroš Zorman.

Slovence tako že kmalu čaka nov obračun z domačini Španci, ki bodo zagotovo še ena težavna preizkušnja. Zadnji dan in sicer v nedeljo pa se bodo pomerili še z, na papirju lažjim nasprotnikom, Bahrajnom.

Več o samem poteku tekme z Brazilijo pa si lahko preberete v spodnjem članku: