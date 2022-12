Blaž Janc: Z našimi igrami želimo povezati Slovenijo!

Slovenski rokometni reprezentanti so kljub preživljanju božično-novoletnih praznikov v krogu najbližjih z mislimi že pri svetovnem prvenstvu, na katerem bodo zaigrali s posebnim povabilom, saj so bili v kvalifikacijah neuspešni.

Rokometna zveza Slovenije si je oddahnila, ko jim je Mednarodna rokometna zveza poslala posebno vabilo za nastop članske reprezentance na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta gostili Poljska in Švedska. 'Wild-card' pomeni dodatno odgovornost izbrane vrste, obenem obvezo, da pokažejo, da so si to tudi zaslužili. Po drugi strani pa je trenutek, ko se lahko znova po priljubljenosti zavihtijo med najvidnejše predstavnike slovenskega reprezentančnega športa. "Naše vodilo mora biti, da bomo na svetovnem prvenstvu igrali lep in všečen rokomet, da se bomo borili, pustili srce na igrišču. V kvalifikacijah smo videli, da če nismo maksimalno osredotočeni na tekmeca od uvodnega sodniškega žvižga pa vse do konca tekme, lahko imamo z vsakim težave. Ko se bomo fantje zbrali, bomo dorekli tudi konkretni cilj," je za 24ur.com povedal Blaž Janc, eden dveh Slovencev, ki nosita dres slovite Barcelone, s katero je tik pred vrnitvijo v domovino, osvojil še eno od načrtovanih klubskih lovorik.

icon-expand Blaž Janc se veseli, da bo v kratkem znova oblekel dres slovenske izbrane vrste, s katero ga čaka nastop na svetovnem prvenstvu. FOTO: AP

A zdaj bo klub (za hip) odmislil, saj želi biti prvič po letu 2017 uspešen tudi v reprezentančnem dresu. Ni še pozabil, kako je bilo v Parizu, ko so se z izbrano vrsto veselili bronaste medalje na svetovnem prvenstvu. Prepričan je, da je napočil trenutek za nov odmeven dosežek. "Pogled nazaj je lep, a od spominov se ne da živeti. S klubom smo na želeni poti, kljub osvojenim lovorikam so novi pokali in medalje dodaten motiv. Po drugi strani pa vsi uživamo, ko prek malih zaslonov spremljamo predstave odbojkarjev, košarkarjev, tudi za Slovenkami je lepa zgodba na domačem evropskem prvenstvu. Želim si, da bi z našimi igrami povezali Slovenijo," je dodal 26-letnik, za katerega je božično-novoletno obdobje znova zelo posebno. Prek družbenih omrežij je sporočil, da bosta s soprogo Zalo še drugič postala starša.