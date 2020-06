Blaž Kavčič in Nastja Kolar zmagovalca prvih domačih turnirjev

Ker mednarodnih tekmovanj še vedno ni na sporedu, je po dolgem času doma zaigral tudi Blaž Kavčičin brez izgubljenega niza zmagal na članskem turnirju v Radomljah. V finalu je 33-letni Kavčič premagal nadarjenega 16-letnega Bora Artnaka s 6 : 2 in 6 : 1.

"Dobro je bilo po dolgem času občutiti tekmovalnost na igrišču. Z nastopom sem si skrajšal tekmovalni premor, saj nihče ne ve, kdaj se bodo začeli mednarodni turnirji. Ta konec tedna me čakajo dvoboji na pokalu Mima, potem pa bom verjetno nastopil še na kakšnem podobnem turnirju v Sloveniji. Dobra poteza je tudi ta, da se je zveza Tenis Slovenija odločila za denarni sklad, a sem bil presenečen, da se ni prijavilo več igralcev," je za spletno stran Teniške zveze Slovenije povedal Kavčič.

Med članicami je zmagala nekoč ena najboljših mladink sveta, trenutno pa 427. igralka na lestvici WTA, Nastja Kolar. Petindvajsetletnica je v finalu premagala Manco Pislaks 6 : 2 in 7 : 5. V ostalih kategorijah so zmagali Maj Premzl, Job Japelj, Ella Hojnik, Nal Sok, Nala Kovačič, Maksim Despotovič, Ela Plošnik, Aleksandar Burmakin, Una Grubešić, Lovro Zajc Hacein Nika Štor.