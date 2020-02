Blaž Kavčič prvo orožje Slovenije proti Pakistanu

Davisov pokal se z novim formatom ne igra več po regionalnem načelu, temveč po sistemu svetovnih skupin. Izbranci kapetana Mihe Mlakarja so si z lansko zmago v Egiptu priborili mesto v prvi svetovni skupini, v 2020 pa jih čakata dva dvoboja. Prvi bo naslednji vikend, drugi pa septembra. V primeru dveh zmag bi se lahko Slovenija prihodnjo pomlad že borila za nastop na velikem finalu v Madridu novembra 2021. Nov sistem je brez dvoma bolj po godu slovenski reprezentanci, ki je doslej vseskozi nastopala v močni evroafriški skupini in se nikakor ni mogla prebiti v višji rang tekmovanja. Na roko ji je šel tudi žreb, ki ji je za prvega nasprotnika namenil reprezentanco brez enega igralca z uvrstitvijo na lestvici ATP med posamezniki. Slovenija je na papirju brez dvoma favorit, toda kapetan Miha Mlakar svari pred pretiranim optimizmom. Dvoboj bo namreč potekal na travi, ki so jo pakistanski igralci dobro vajeni, hkrati pa v razmerah, ki niso običajne za teniške igralce. Tudi zato bo Slovenija nastopila oslabljena; manjkala bosta oba najvišjeuvrščena igralca Aljaž Bedene in Blaž Rola , ki bosta v tem času nastopila na turnirju ATP v Indian Wellsu. Tako je moral Miha Mlakar v reprezentanco poklicati Blaža Kavčiča , ki je sicer spomladi 2018 javno naznanil konec reprezentančne kariere. "Z veseljem sem se odzval vabilu, saj je bila zame vedno velika čast igrati za Slovenijo. Reprezentančno pot sem zaključil zaradi različnih razlogov, predvsem zdravstvenih, a glede na to, da zdaj manjkata oba najboljša, sem bil takoj pripravljen vskočiti. Upam, da dobimo ta dvoboj in se nato septembra skupaj in v najmočnejši postavi lotimo naslednjega tekmeca," je na novinarski konferenci povedal Blaž Kavčič.

Pakistan je popolna neznanka. Nihče od preostalih treh članov slovenske ekipe - Nik Razboršek, Tom Kočevar DešmanaliTomaž Lipovšek Puches - še ni igral tam, prav tako pa so uganka njegovi igralci. Po imenu sta znana le Aisam Qureshiin Ageel Khan, pa še to bolj zaradi tega, ker sta stara že skoraj štirideset let in že vrsto sezon nastopata na turnirjih dvojic. "Pakistanski igralci so na svojem terenu zelo neugodni. Vajeni so igranja na travi, česar za naše igralce ne morem reči. V zadnjih dvobojih, ki so jih igrali doma, so premagali kar nekaj solidnih igralcev, predvsem pa so močni v dvojicah. Na pot bomo odšli že v soboto, tako da bomo imeli dovolj časa, da se prilagodimo na podlago, časovno razliko, pa tudi nadmorsko višino. Islamabad leži 600 metrov nad morjem, kar je ravno dovolj, da so žoge zaradi redkejšega zraka nekoliko hitrejše in daljše," pravi Miha Mlakar.

Dvoboj bo potekal v diplomatski četrti Islamabada, ki je praktično zaprta za širšo javnost in po besedah prirediteljev povsem varna. Tudi zato Mednarodna teniška zveza (ITF) ni želela prestaviti obračuna na nevtralen teren, četudi je Teniška zveza Slovenija večkrat zanj zaprosila. "ITF je pred časom v Islamabad poslala svojo ekipo, ki se je prepričala, da bo ustrezno poskrbljeno za varnost, hkrati pa nam je povedala, kaj nas čaka v primeru, da se dvoboja ne udeležimo," je povedal direktor TZS Gregor Krušič in dodal: "Pozorno spremljamo tudi dogajanje okoli koronavirusa. Nacionalni inštitut za javno zdravje nam je dal priporočila in teh se bomo seveda držali."