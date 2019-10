Bluesi prvič v zgodovini kot branilci naslova v novo sezono lige NHL

Slovenski hokejski reprezentant Sabahudin Kovačević je v Pragi prestal operacijo hrbtenice, po kateri ga čaka večmesečno okrevanje, bržčas je zanj že konec sezone v dresu ekipe Mlada Boleslav. Težave so se začele po eni od pripravljalnih tekem na novo sezono, bile so tako hude, da so mu zdravniki dejali, da bi lahko končal na invalidskem vozičku. Klub je na uradni spletni strani potrdil, da je Kovačević na Češkem že prestal operacijo vratnega dela hrbtenice in da ga čaka dolgotrajno okrevanje. Ob tem je dodal, da je le malo verjetno, da bo slovenski branilec "ujel" to sezono. "Tekmo sem odigral do konca. Sprva nisem imel težav, nato so se hitro stopnjevale. Postopoma so prišle težave s hojo, noge so me močno bolele in me niso več ubogale. Nato se je stanje hitro poslabšalo," je dejal oče dveh otrok za klubsko spletno stran in dodal: "Zdravniki so mi po operaciji dejali, da sem bil le malo oddaljen od invalidskega vozička." V dresu češkega kluba bi morala tudi to sezono drsati dva standardna člana slovenske hokejske reprezentance, a bo, kot kaže, Mladi Boleslavi do konca sezone lahko pomagal le vratar Gašper Krošelj.

Dokazovanje bo še posebej pomembno pri Tampi. Ekipa je bila v rednem delu z naskokom najboljša, dosegla 62 zmag in izenačila rekord Detroit Red Wingsov, potem pa pogorela v končnici in se spotaknila že na prvi oviri Columbus Blue Jacketsih. V moštvu imajo MVP igralca zadnje sezone Nikito Kučerova , pa Stevena Stamkosa , prišel je Pat Maroon . Bluesi so junija izpolnili sanje generacij svojih navijačev. Po že precej oddaljenih letih 1968, 1969 in 1970, ko so bili v finalu vsakič poraženi, so tokrat končno prišli na svoj račun, in to po sanjskem scenariju. Še 2. januarja letos je bila ekipa na zadnjem mestu po točkah v ligi, šest mesecev pozneje je zmagala.

Tampa se bo morala (spet) dokazati Naslov iz lanske sezone sicer branijo St. Louis Bluesi. To je ekipa, ki je presenetljivo osvojila Stanleyjev pokal in s tem prekinila eno najdaljših suš v zgodovini ameriških poklicnih lig, kajti "glasbeniki" pred tem še nikoli niso bili prvaki. A čaka jih težko delo. Če nihče drug, bodo dokazovanja močno željni Boston Bruinsi, finalisti zadnje sezone, ki se jim je po sedmih tekmah pokal izmuznil, pa tudi ekipe Tampa Bay Lightning, Pittsburgh ali Washington Capitals so v nizkem startu in pripravljene za skok na vrh.

"Na to slabo sezono moraš pozabiti, da ne dvomiš v samega sebe in greš naprej. Dokazati si moraš, da je to res samo ena sezona in ne navada,"je Kopitar poudaril, da je slaba lanska sezona z zadnjim mestom v zahodni konferenci že preteklost.

S pozitivnimi mislimi v Los Angeles "Priprave so bile super, počutim se zelo dobro. Tudi s količino dela in vloženega truda sem zelo zadovoljen in mislim, da sem dobro pripravljen. Lahko grem z dobrimi in pozitivnimi mislimi v Los Angeles. Delali smo na tem, da sem bil za trening maksimalno spočit, da se je potem odvijal tako, kot smo si zamislili," je 32-letni Kopitar takrat pospremil delo pred svojo 14. sezono v NHL.

Anže Kopitar tudi v tej sezoni ostaja edini slovenski hokejist v tem tekmovanju. Spomladi in poleti je kazalo, da bo morda dobil družbo, saj so pri Pittsburgh Penguinsih sklenili vstopno triletno pogodbo z mladim in obetavnim reprezentantom Janom Drozgom . Toda Drozg se je zavedal, da samo pogodba še ne omogoča tudi dejanskega vstopa v svet NHL, po poletnih pripravah pa se je moral sprijazniti s tem, da je na seznamu igralcev, ki jih je njegova ekipa tik pred začetkom tekmovanja preselila v nižjo ligo AHL oziroma v svojo podružnično ekipo Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

'Hočemo še'

"Imamo večjo željo kot kdajkoli. Že prej smo bili lačni zmag in pokalov, zdaj pa vemo, kako je videti, ko pokal osvojiš. Hočemo še,"je v napovedih jasen Alexander Steen. Neuspehi v lanski sezoni so odnesli veliko trenerjev, pred novo so v sedmih klubih posegli po trenerski menjavi, zamenjavo so opravili tudi v Los Angelesu, kjer je vajeti prevzel Todd McLellan. Pri Buffalo Sabresih pa je trenersko vlogo spet prevzel stari lisjak Ralph Krueger, ki se je v zadnjih letih kot direktor ukvarjal z nogometom v angleški Premier League.

Na ledu bo veliko pozornosti, ob največjih zvezdnikih, kot sta Sidney Crosbyali Aleksander Ovečkin, namenjenih mlademu valu. Tega najbolj predstavljata mlada novinca, 18-letnika iz Finske in ZDA, Kaapo Kakko(New York Rangers) in Jack Hughes (New Jersey). Nova sezona se bo onstran luže začela v sredo, 2. oktobra, kar pomeni, da bodo prve tekme po slovenskem času v noči na četrtek. Med štirimi tekmami prvega dne bo tudi posladek, obračun svežih prvakov - pred tekmo bodo pod strop dvorane dvignili prvi klubski zmagovalni prapor ‒ z Washingtonom, dobitniki naslova pred dvema sezonama. Za uvod bodo igrali še Ottawa Senatorsi in Toronto Maple Leafsi, Edmonton Oilersi in Vancouver Canucksi ter Vegas Golden Knightsi in San Jose Sharksi.

Zimska klasika tokrat na Cotton Bowlu v Dallasu

Že pred novo sezono so hokejisti St. Louisa dobili prstane za prvake. V njihovi ekipi so se potrudili, za prvi takšen uspeh v zgodovini kluba so izdelali prstane z 282 vdelanimi diamanti in še s 50 safirji, ki poudarjajo obliko klubskega znaka ... V rednem delu bodo ekipe odigrale po 82 tekem, skupno jih bo 1271. Redni del se bo končal 4. aprila naslednje leto. Nekaj pridiha NHL bodo imeli v prvih oktobrskih dneh tudi navijači v Evropi, saj bodo štiri ekipe gostovale v Pragi in Stockholmu: Chicago Blackhawksi in Philadelphia Flyersi bodo igrali na Češkem 4. oktobra, Buffalo in Tampa pa 8. in 9. oktobra na Švedskem. Prva ponovitev zadnjega finala pa bo 26. oktobra, ko bo Boston gostil St. Louis.

V prihajajoči sezoni bo zimska klasika, tekma na prostem 1. januarja, tokrat na stadionu za ameriški nogomet Cotton Bowl, igrali bodo domači Dallas Starsi in Nashville Predatorsi. Med 23. in 26. januarjem bo zvezdniški konec tedna, prizorišče bo tokrat teren prvakov iz St. Louisa Enterprise Center.