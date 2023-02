Alvaro Bautista do trojčka zmag na prvem dirkaškem vikendu

Alvaro Bautista se je na dirko podal iz prvega startnega mesta in to prednost v prvem krogu tudi zadržal, toda že takoj v naslednjem ga je na prvem mestu prehitel Jonathan Rea. Na razmočenem dirkališču, ki je dirkačem povzročalo številne preglavice, je bilo 15 krogov stanje vodilnih enako, na tretjem mestu pa se je vozil Turek Toprak Razgatlioglu. Vodilna trojica je ohranjala prednost vse do konca deževne dirke, ko se je na najvišjo stopničko torej zavihtel Španec. Na četrtem mestu je prvo dirko tega dirkaškega vikenda zaključil Andrea Locatelli, peti je bil Axel Bassani, šesti pa Iker Lecuona.

Kot prvo dejanje sobotnega dirkaškega dne v Avstraliji so bile kvalifikacije (superpole), na katerih je bil zanesljivo najhitrejši Razgatlioglu (1:29,400), ki je tako popravil vtis s petkovih prostih treningov. Drugi najhitrejši je bil Bautista, aktualni svetovni prvak, dosegel je čas 1:29,584. Kot tretji je kvalifikacije zaključil Dominique Aegerter (1:29,635).