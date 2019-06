Bo Blaž Janc menjava za legendo Barcelone?

Ko je Blaž Janc oblekel dres Celja Pivovarne Laško in pod taktirko Vladana Matića dočakal prve minute na članski ravni, so mnogi začeli bolj pozorno gledali golobradega mladeniča v skupini izkušenejših in fizično močnejših posameznikov. A mladenič je rasel, se razvijal in oblekel dres članskega moštva 'za stalno', pod taktirko Branka Tamšetapa kljub 18 letom, prevzel vodilno vlogo v moštvu na položaju desnega krila, kasneje krpal vrzeli na položaju desnega zunanjega. Z igralskimi nasveti Luke Žvižeja, s katerim sta bila sostanovalca na potovanjih, podporo vodstva in strokovnega štaba, je samo še napredoval.

Zaigral je v članski izbrani vrsti, na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru pa bil celo najučinkovitejši posameznik v dresu z državnim grbom. Navduševal je tako zelo, da so na Opekarniško začele deževati ponudbe zanj. “V življenju me zanima 5 največjih evropskih klubov,” je takrat na vprašanje, kam ga bo pot zanesla iz knežjega mesta, razlagal desnokrilni rokometaš. Zanimal ga je Veszprem, Kiel, Kielce, Barcelona in Paris Saint-Germain. Odločil se je za Kielce, kjer vendarle vse ni bilo tako, kot si je sprva želel.