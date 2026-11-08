Bo boleča zaušnica 'streznila' Zormana in druščino?

Slovenija tokrat ni bila prava, je bilo slišati iz ust glavnih protagonistov slabe predstave in posledičnega poraza proti reprezentanci Izraela (28:31), ki bi jo kapetan Blaž Janc, Aleks Vlah in druščina zagotovo premagali, če bi odigrali na ustrezni (pričakovani) ravni. Selektor Uroš Zorman ni skrival razočaranja po bledi igri, ki pa ni bila prva v zadnjem obdobju, saj je že drugi polčas pred dnevi ob zmagi proti Bosni in Hercegovini ter že prej povprečni predstavi na obeh tekmah s Črno goro dali slutiti, da se slovenska izbrana vrsta nahaja v krizi igre.

Jasno, poraz z Izraelci ni usoden za nadaljevanje kvalifikacij, je pa dovolj veliko opozorilo oziroma služi kot boleča zaušnica, ki jo je treba vzeti zelo zelo resno. "Kot kapetan slovenske reprezentance ne bežim od odgovornosti. Ne posamično ne ekipno tokrat nismo bili na ustrezni ravni. In zopet se je pokazalo, da v športu ni prostora za povprečnost. Če nisi na sto ali več odstotkih, te tekmec hitro kaznuje. V drugem polčasu smo poskušali, storili vse, da jih ulovimo, ampak žal tokrat nismo bili pravi. To ni bila naša tekma, a verjamem, da nam bo ta boleča zaušnica prišla še kako prav za streznitev in obenem motivacijo za nadaljevanje kvalifikacij," je po prvem porazu na začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028 dejal kapetan izbrane vrste Blaž Janc.

Tudi selektor Zorman ne beži od svoje odgovornosti, ki je v primerjavi s prvo tekmo pred dnevi v Kopru pri svojih varovancih pogrešal predvsem več energije. "Ne vem, enostavno nimam pravega odgovora za našo igro. V prvem polčasu bi lahko naredili malo večjo razliko, ne glede na ogromno število naših tehničnih napak. Naredili smo jih kar deset, ob tem pa zgrešili še šest stoodstotnih priložnosti. V začetku drugega polčasa so Izraelci naredili delni izid 5:0, po tem visokem zaostanku pa se nismo znali vrniti. V prelomnih trenutkih dvoboja smo se jim približali na dva gola, a nato znova naredili nekaj tehničnih napak. Na tokratni tekmi enostavno nismo bili pravi. Kvalifikacije niso ogrožene, pred nami je še veliko tekem," je povedal Zorman.

Od izkušenega Aleksa Vlaha vselej pričakujemo potezo več, s katero običajno "lomi" tekmece. Tokrat pa tudi sicer odlični Primorec ni bil na svoji pričakovani ravni. "Vsi, od prvega do zadnjega, se moramo po takšni tekmi pogledati v ogledalo in razčistiti določene stvari. To ni raven naše igre, to ni Slovenija. K sreči bomo imeli dovolj časa za kakovostno pripravo na januarsko svetovno prvenstvo, kjer si podobnih spodrsljajev oziroma slabih tekem ne bomo smeli privoščiti," je po tekmi v celjskem Golovcu razmišljal Vlah.