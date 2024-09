Bulega najhitrejši na Superpolu vnovič vrgel rokavico Razgatliogluju

Spomnimo, zadnja dirka pred nekaj dnevi v Cremoni je bila povsem v znaku izkušenega Italijana Danila Petruccija . 33-letnik je postal sploh prvi dirkač v zgodovini, ki je dosegel zmago v razredu motoGP, prvenstvu Superbike, prvenstvu MotoAmerica in na reliju Dakar. Z odličnim vikendom VN Acerbis v Italiji se je v skupni razvrstitvi pomaknil na peto mesto, prvo tri dirke pred koncem še vedno tesno drži Turek Toprak Razgatlioglu . Ta ima v Italijanu Nicolu Bulegi velikega konkurenta v boju za naslov.

Bulega je slavil v kvalifikacijah, na drugo mesto se je uvrstil njegov rojak Andrea Iannone, tretji pa je bil aktualni prvak Alvaro Bautista. "Odlična novica, da sem skozi kvalifikacije prišel v prvo vrsto. Pritiskal sem in v drugo le prišel do pravega ritma na stezi. Svoje je naredila tudi menjava pnevmatike. Vesel sem razpleta, saj je to moj najboljši rezultat v kvalifikacijah v zadnjem času," je povedal Bautista, ki je osvojil tretje mesto na Superpolu.