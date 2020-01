Bo četrti slovenski naskok na odličja prinesel še četrti različen razplet?

Slovenci so se četrtič v zgodovini pripeljali v položaj, ko so jim odprta vrata do rokometnega raja. Na velikih tekmovanjih so največ iztržili pred šestnajstimi leti, ko so na domačem evropskem prvenstvu po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji osvojili odličje srebrnega leska. Na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017 so po čudežnem preobratu v Parizu v zadnjih dvajsetih minutah proti Hrvatom osvojili bronasto kolajno, štiri leta pred tem so v Španiji osvojili nehvaležno četrto mesto. V treh poskusih torej trije različni razpleti in zakaj ne bi v četrto dočakali še četrtega?

Spodrsljaja favoritov

Letošnje evropsko prvenstvo na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji je bilo polno presenečenj. Že po prvem delu tekmovanja sta se poslovili rokometni sili iz Francije in Danske, tudi slovenskim reprezentantom pa pred začetkom prvenstva strokovnjaki niso pripisovali velikih možnosti za uspeh.

Ti so bili še pred dobrim mesecem dni brez selektorja, po prihodu ŠvedaLjubomirja Vranješa pa delajo čudeže in se bodo v petek pomerili z imenitnimi Španci. Zadnji evropski prvaki z zaključnega turnirja na Hrvaškem 2018 so v prvem in drugem delu tekmovanja zanesljivo opravili svojo nalogo. V skupinskem delu v Trondheimu so brez težav pometli z Nemci, Nizozemci in Latvijci, nobenih težav niso imeli niti na Dunaju proti Avstrijcem, Belorusom in Čehom, še najbolj so prepotili svojo opremo na obračunu proti Hrvatom. Oba omenjena tekmeca sta si že pred sredino medsebojno tekmo izborila pot v Stockholm, ne glede na to pa sta jo odigrala resno in zavzeto, po hudem boju in preobratu Hrvaške v končnici tekme pa se je končala brez zmagovalca.

Španija je zmes izkušenih in mladih igralcev, gre za zelo podkovano in predrzno zasedbo, ki zna izkoristiti že najmanjšo tekmečevo slabost, česar se dobro zavedajo v slovenskem taboru. Julen Aguinagalde, Raul Entrerrios, Jorge Maqueda, Joan Canellas in druščina so v Stockholm zagotovo prišli ubraniti zlato iz Zagreba. Rokometaši furije so se že petič zapored uvrstili med najboljše štiri na prvenstvu stare celine, lovili pa bodo osmo odličje. Slovenci so, zanimivo, zadnji, ki so jih na evropskem prvenstvu uspeli premagati (na EP 2018, bilo je 31:26, op. a.), za tem so Španci dobili devet tekem zapovrstjo.