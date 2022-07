Bo dirkačem uspelo ustaviti Bautisto ali bo Španec slavil še osmič?

Bautista bo želel danes ponoviti sobotno predstavo in Razgatlioglujev uspeh iz Anglije, ko mu je uspel tris zmag. 25-letni Turek, ki brani naziv najboljšega v karavani, je lani na Autodromu Most slavil na krajši dirki in Superpol, medtem ko je bil na daljši dirki najhitrejši Scott Redding. 29-letni Anglež, tudi nekdanji član karavane motoGP, je že na sobotni dirki pokazal, da se še lahko bori za najvišja mesta in po dolgem boju s Turkom na koncu dirko zaključil na tretjem mestu. To so bile Reddingove prve stopničke letos, a glede na videno še ni rekel zadnje. Prav lahko se zgodi, da bo za najvišja mesta znova konkuriral tudi na nedeljskem Superpolu in daljši dirki.