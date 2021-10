Bo Đoković ostal brez nastopa na OP Avstralije zaradi svojega odnosa do cepljenja?

Po povečanju števila okužb s covidom-19 v zvezni državi Victoria v Avstraliji je tamkajšnji premier Daniel Andrews naznanil zakon o obveznem cepljenju za vse zaposlene v tej zvezni državi. V zakon so seveda vključeni tudi profesionalni športniki. Mesto Melbourne, ki tradicionalno gosti odprto prvenstvo Avstralije se nahaja v tej zvezni državi. Posledično je bilo neizogibno vprašanje lokalnih novinarjev, kaj se bo zgodilo v primeru, da bo na turnirju želel nastopiti tenisač, ki ni cepljen. "Ideja, da boš sem (v Melbourne op. a.) vstopil brez potrdila o cepljenju je po mojem mnenju zelo nizka," je na vprašanja avstralskih novinarjev odgovoril Premier Victorije.

Novak Đoković je na letošnjem Wimbledonu osvojil svoj 20. naslov za grand slam. Z zmago na OP Avstralije bi prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki sta jih do zadj tudi osvojila po 20.

Đoković svojega statusa ne želi razkriti

Novak Đoković je pred OP Srbije, ki je potekalo v maju letošnjega leta z novinarji podelil svojo željo, da cepljenje ne bo postalo obvezno za profesionalne tenisače: "Mislim, da do tega ne bo prišlo. Upam, da ne, ker sem vedno verjel v svobodo izbire. Tudi odločitev, ali se bom cepil ali ne, bom zadržal zase. To je osebna odločitev in ne želim vstopiti v igro za ali proti cepivom. "