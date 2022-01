Bo Györ tudi tokrat nerešljiva uganka za Krimovke?

Ene glavnih favoritinj za končni naslov prvakinj v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju trenutno zasedajo prvo mesto na lestvici skupine B. Na svojem računu imajo 18 točk, kar je štiri več od Vipersa na drugem in šest od Metza na tretjem mestu. Prvo tekmo med večkratnimi slovenskimi in madžarskimi državnimi prvakinjami v tej sezoni so v Areni Stožice s končnim rezultatom 31:26 dobile gostje. Največ preglavic sta tigricam takrat povzročali Eun Hee Ryu in Veronica Egebakken Kristiansen, ki sta dosegli sedem zadetkov, v vratih pa sta bili z osmimi oziroma sedmimi obrambami razpoloženi Amandine Leynaud in Silje Margaretha Solberg.