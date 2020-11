Bo Hamilton po koncu te sezone Formuli 1 pomahal v slovo?

Lewis Hamilton je po zmagi v Italiji napovedal, da je v starosti, ko se je pripravljen osredotočiti "na družino in tovrstne zadeve".

Zmaga v Imoli je bila za izjemnega britanskega dirkača deveta v sezoni, s katero je naredil še korak k rekordnim sedmim naslovom svetovnega prvaka Nemca Michaela Schumacherja. Pri čemer je letos že presegel "Schumijev" rekord po številu zmag v formuli 1; Nemec jih je v karieri zbral 91, Hamilton pa je že pri številki 93.

Z zmago je Hamilton obenem Mercedesu, s katerim se še ni dogovoril o novi pogodbi, privozil sedmi zaporedni konstruktorski naslov. Pri tej nemški ekipi preživljajo negotove čase, ki jih je z nedeljsko napovedjo o umiku s položaja šefa ekipe še podžgal Avstrijec Toto Wolff.

Hamilton in Wolff sta se oba ekipi pridružila leta 2013 in ko so novinarji Hamiltona povprašali o tej odločitvi, je bil zelo neposreden.