Bo Hirschi združil moči s Pogačarjem?

Lanski zmagovalec Toura Tadej Pogačar in Marc Hirschi sta že v mlajših kategorijah kot predstavnika iste generacije večkrat tekmovala drug proti drugemu, 22-letni Švicar pa bi bil za UAE Team Emirates velik ulov, saj gre za enega najbolj talentiranih kolesarjev na svetu. Specialist za enodnevne klasike je v minuli sezoni zmagal na valonski puščici z zaključnim vzponom na sloviti Mur de Huy, na dirki Liege–Bastogn e–Liege pa je osvojil drugo mesto za še enim slovenskim zvezdnikom Primožem Rogličem, potem ko ga je v sprintu oviral kasneje diskvalificirani svetovni prvak Julian Alaphilippe. Obenem je 22-letnik iz Ittigena dobil tudi 12. etapo lanskega Toura do Sarrana in bil še nekajkrat blizu uspeha na največji dirki na svetu. Prav Pogačar in Roglič sta ga za las prehitela v zaključku devete, zahtevne pirenejske etape. Hirschi je pravočasno prekinil pogodbo z ekipo DSM, ki bi mu potekla 31. decembra 2021. Na trgu pa je lovke za njim hitro stegnilo Pogačarjevo moštvo. Švicar bi bil po poročanju WielerFlits zanimiv tudi za Jumbo-Vismo, Ineos Grenadiers, Trek Segafredo, Deceuninck-Quick-step ter še nekaj drugih, a že dosegajo omejitev po številu kolesarjev pod pogodbo. UAE Team Emirates teh težav nima, obenem pa se lahko kosa z vsemi tudi po finančnem paketu, dodaja nizozemski medij. Po njihovih virih so bila pogajanja, ki sta jih vodila menedžer ekipe UAE Švicar Maura Gianettija in Hirschijev agent ter nekdanji zvezdnik enodnevnih klasik in odlični kronometrist Švicar Fabio Cancellara, kratka in uspešna.