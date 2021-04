Bo namesto Montreala še drugič zapored 'vskočil' Istanbul?

Kimi Räikkönen, Max Verstappen in Carlos Sainz na dirkališču v Istanbulu.

Uradne potrditve o selitvi dirke kljub poročanju revije Auto week še ni. Tekmovanje je predvideno 13. junija, dokončna odločitev pa naj bi bila znana že do konca tedna. Kanadski prireditelji so v finančne težave zašli zaradi dejstva, da na tekmovanju ni dovoljena prisotnost navijačev in iščejo sredstva, s katerimi bi nadomestili izpad. Ob enem pravila za vstop v državo predvidevajo 14-dnevno karanteno, kar pa za približno 2000 vpetih v izvedbe dirk formule 1 ni sprejemljivo.

Le teden dni pred VN Kanade je namreč na sporedu dirka v Azerbajdžanu in logistično bi tudi zaradi tega kot nadomestna dirka še kako prav prišel že omenjeni Istanbul. Tudi skrajšanje karantene na sedem dni pa težav s prihodom v Kanado ne bi rešilo. Zaradi pandemije covida-19 je dirka v Montrealu odpadla že lani. Sicer pa je trdno v koledarju tekmovanj vse do leta 2029.

Županja: Pomembno, da dirka ostane v Montrealu

"Za nas je pomembno, da dirka ostane v Montrealu. Če ne letos, jo moramo nujno izvesti prihodnje leto," pa je za časnik La Presse poudarila županja Valerie Plante. Ta je odkrito priznala, da bo lokalna skupnost težko pomagala pri izvedbi dirke 2021, saj trenutno davkoplačevalski denar nujno potrebujejo za druge odprte postavke.

Odprto je tudi vprašanje, kako realna je dirka v Turčiji, kjer oblasti prav v sredo zaostrujejo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Zdravstvena slika v Turčiji se v zadnjih tednih namreč slabša. Danes so tam potrdili 59.187 okužb, kar je rekord od začetka pandemije. Zelo veliko okužb pa je prav v Istanbulu, kjer je indeks 800 okužb na 100.000 prebivalcev. Je pa Istanbul že lani nadomestil dirko v Montrealu.