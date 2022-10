Bo naziv 'tekme tedna' dodaten motiv za Krimovke?

Krimovke bodo, kot poroča uradna spletna stran kluba, na tekmi tedna po izboru Evropske rokometne zveze gostile dvakratne francoske državne prvakinje. " To bo eno zahtevnejših srečanj, saj je ekipa Brest Bretagne Handball odlična. Na vsakem igralnem položaju ima kakovostne rokometašice. V obrambi igrajo čvrsto, tudi v napadu pa so dobro uigrane. Poleg tega se je po poškodbi vrnila Đurđina Jauković . Je še močnejša, v še boljši formi. Mislim, da je prav ona glavna igralka francoske ekipe," je Jovanka Radičević opozorila pred srečanjem z rokometašicami Bresta. " Uvodne minute drugega polčasa in tehnične napake, ki se pojavljajo takrat, nas stanejo boljšega izhodišča pred samimi končnicami tekem. Mislim, da smo bile proti ekipi CSM Bucuresti in FTC-Rail Cargo Hungaria blizu zmage, a je odločila dolga klop tekmic. Veliko je dobrih stvari v naši igri, na nekaterih pa moramo še delati," je po petem krogu in četrtem porazu v tej sezoni EHF Lige prvakinj za spletno stran kluba še dejala izkušena Črnogorka v zasedbi Krima Mercatorja.

Zgodovina medsebojnih obračunov na strani Francozinj

V dolgi in bogati klubski zgodovini Krima Mercatorja so si tigrice z rokometašicami iz severozahodne francoske regije Bretanje nasproti stale le dvakrat, obakrat v sezoni 2019/20. Prvi medsebojni obračun so na Kodeljevem z 29:25 dobile gostje, tudi drugi pa je pripadel Francozinjam (37:26). Veliko preglavic je takrat sedemindvajsetkratnim slovenskim državnim prvakinjam povzročala kapetanka slovenske izbrane vrste v dresu Bresta Ana Gros, ki se je na dveh dvobojih podpisala pod sedemnajst zadetkov.

Francozinje na enaintridesetletno slovensko levo zunanjo igralko ne morejo več računati, saj je po sezoni 2020/21 zamenjala klubsko sredino. Če bodo želele vpisati še tretjo zmago nad Ljubljančankami in hkrati tretjo v tej evropski sezoni, bodo morale stvari v svoje roke vzeti zdajšnje varovanke Pabla Morele. V slovensko prestolnico sicer ne prihajajo z najlepšo popotnico, saj so na petih tekmah zbrale štiri točke. Najprej so klonile proti Vipersu iz Kristiansanda, nato še proti CSM Bucuresti. V tretjem krogu so premagale madžarski FTC, v četrtem češki Banik Most, nazadnje pa so morale premoč priznati Odensu. Rokometašice Krima Mercatorja bodo naredile vse, da jih premagajo še same. "Zavedamo se, da bo obračun zahteven. A to je šport. Vedno moraš dati vse od sebe in verjeti vase, saj je to edina pot do uspeha. Sama zato verjamem, da nam bo uspelo v nedeljo uspelo pokazati našo pravo igro," je za konec za uradno spletno stran kluba še dejala Jovanka Radičević.