Bo Razgatlioglu dominantnost iz Italije in Velike Britanije prenesel na Češko?

Toprak Razgatlioglu je odlično pričel petkovo dogajanje v Mostu. Bil je najhitrejši na obeh prostih treningih.

"V petek je bil spet dober začetek, a ne kot tisti v Veliki Britaniji. Zdi se, da smo močni. Vesel sem, da sem se vrnil sem, je zelo lepo dirkališče. Uporabljamo zadnjo pnevmatiko SC1, vsi uporabljajo pnevmatiko SC1, vendar je bilo malo težko, saj ni podobna oprijemu SC0. Naredili smo drugačno nastavitev, vendar smo zelo zadovoljni. Na treningih smo preizkusili simulacijo dirke, kjer je bil tempo močan, tako da sem na splošno zadovoljen," je dejal turški dirkač.

Razgatlioglu upa na bitko med titansko trojico: "Zelo sem vesel tudi za Johnnyja (op. p. Jonathan Rea), napreduje, in res sem ga pogrešal tukaj. Zadnje leto ali dve sem se vedno boril z njim in tudi z Alvarom (op. p. Bautisto). Upam, da se bova letos spet borila skupaj, saj res uživam v tem."

Lansko leto so na Češkem slavili Razgatlioglu, Bautista in Rea. Turek ima v skupnem seštevku 41 točk naskoka pred Nicolom Bulego in 55 točk pred tretjim Bautisto.