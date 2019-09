SPREMLJAMO V ŽIVO: Bo Roglič prednost na predzadnji etapi uspel še povišati?

Dragi ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva, za vas bomo na 24ur.com spremljali predzadnjo in zadnjo etapo dirke po Španiji. Slovenski adut Primož Roglič je trdno usidran na prvem mestu v skupnem seštevku, pred prvim zasledovalcem, Špancem Alejandrom Valverdejem ima veliki dve minuti in 50 sekund prednosti.