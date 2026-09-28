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Bo Slovenija gostila tudi Cicipasa?

Ljubljana, 28. 09. 2026 17.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Stefanos Cicipas

Žreb je določil, da bo Slovenija peti zaporedni dvoboj v Davisovem pokalu igrala doma, njen tekmec v prvi svetovni skupini v začetku februarja 2027 pa bo Grčija, za katero je septembra letos nastopal tudi njen prvi zvezdnik Stefanos Cicipas.

Slovenija bo četrtič v zadnjih šestih sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.

Grčija je favorit tako po uvrstitvah igralcev na lestvici ATP, Cicipas je bil nekoč že tretji na svetu, kot razvrstitvi držav na razpredelnici Davisovega pokala. Grčija je 39., Slovenija pa 58.

Grega Žemlja
Grega Žemlja
FOTO: AP

"Že vnaprej je bilo določeno, da ne bomo nosilci in da bomo dobili na papirju kakovostnejšega nasprotnika. Grčija je nesporni favorit, še posebej, če bo v Slovenijo prišel tudi Cicipas. Zagotovo nas čaka zanimiv obračun," je dejal kapetan Grega Žemlja.

Doslej sta se Slovenija in Grčija srečali dvakrat. Obe srečanji, prvega 1994 in drugega šest let pozneje, je dobila Slovenija.

Slovenija je v Davisovem pokalu nazadnje gostovala leta 2024 v regionalni skupini v Črni gori. Od zadnjih štirih dvobojev doma je izgubila le s Turčijo, preostale tri srečanja je dobila s 4:0.

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