Bo Slovenija gostila tudi Cicipasa?

Slovenija bo četrtič v zadnjih šestih sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.

Grčija je favorit tako po uvrstitvah igralcev na lestvici ATP, Cicipas je bil nekoč že tretji na svetu, kot razvrstitvi držav na razpredelnici Davisovega pokala. Grčija je 39., Slovenija pa 58.