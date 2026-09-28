Bo Slovenija gostila tudi Cicipasa?

Slovenija bo četrtič v zadnjih šestih sezonah nastopila v prvi svetovni skupini Davisovega pokala, a uvodne preizkušnje na tej ravni tekmovanja še ni preskočila. Dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile.
Grčija je favorit tako po uvrstitvah igralcev na lestvici ATP, Cicipas je bil nekoč že tretji na svetu, kot razvrstitvi držav na razpredelnici Davisovega pokala. Grčija je 39., Slovenija pa 58.
"Že vnaprej je bilo določeno, da ne bomo nosilci in da bomo dobili na papirju kakovostnejšega nasprotnika. Grčija je nesporni favorit, še posebej, če bo v Slovenijo prišel tudi Cicipas. Zagotovo nas čaka zanimiv obračun," je dejal kapetan Grega Žemlja.
Doslej sta se Slovenija in Grčija srečali dvakrat. Obe srečanji, prvega 1994 in drugega šest let pozneje, je dobila Slovenija.
Slovenija je v Davisovem pokalu nazadnje gostovala leta 2024 v regionalni skupini v Črni gori. Od zadnjih štirih dvobojev doma je izgubila le s Turčijo, preostale tri srečanja je dobila s 4:0.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.