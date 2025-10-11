Svetli način
Bo Toprak Razgatlioglu prvak že po VN Estorila?

Ljubljana, 11. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

A.V. , M.D.
Ta konec tedna nas čaka nadaljevanje napetega boja za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike med trenutno vodilnim Toprakom Razgatlioglujem in prvim zasledovalcem Nicolo Bulegom. Turek bi bil lahko že v ponedeljek prvak, prenos sobotnih dogodkov se na VOYO začne s kvalifikacijami ob 11.55, vrhunec dneva sledi ob 14.55, ko si boste lahko ogledali prvo dirko.

Turški dirkač ne skriva želje, da bi pred selitvijo v elitni motociklistični razred MotoGP rad osvojil še svoj tretji naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike.

SBK Estoril
SBK Estoril FOTO: VOYO

Njegova trenutna prednost pred najbližjim zasledovalcem Nicolo Bulegom dve dirki pred koncem (Portugalska, Španija) znaša 36 točk. "Čeprav imam določeno točkovno prednost pred Bulegom, se zavedam, da me čakata še nekaj peklenskih dirk do konca sezone. Bila bi velika škoda, če se ne bi pred selitvijo k MotoGP-ju (raz)veselil še tretjega naslova v razredu Superbike. To bi bil najboljši možni zaključek," je pred morda že odločilnim koncem tedna dejal Razgatlioglu.

Prvenstvo Superbike na VOYO:

sobota, 11. 10. – Superbike – VN Portugalske (Estoril)

Kvalifikacije ob 11.55, prva dirka ob 14.55.

nedelja, 12. 10. – Superbike – VN Portugalske (Estoril)

Kvalifikacijska dirka ob 11.55, druga dirka ob 14.55.

