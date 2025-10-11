Bo Toprak Razgatlioglu prvak že po VN Estorila?

Turški dirkač ne skriva želje, da bi pred selitvijo v elitni motociklistični razred MotoGP rad osvojil še svoj tretji naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike.
Njegova trenutna prednost pred najbližjim zasledovalcem Nicolo Bulegom dve dirki pred koncem (Portugalska, Španija) znaša 36 točk. "Čeprav imam določeno točkovno prednost pred Bulegom, se zavedam, da me čakata še nekaj peklenskih dirk do konca sezone. Bila bi velika škoda, če se ne bi pred selitvijo k MotoGP-ju (raz)veselil še tretjega naslova v razredu Superbike. To bi bil najboljši možni zaključek," je pred morda že odločilnim koncem tedna dejal Razgatlioglu.
Prvenstvo Superbike na VOYO:
sobota, 11. 10. – Superbike – VN Portugalske (Estoril)
Kvalifikacije ob 11.55, prva dirka ob 14.55.
nedelja, 12. 10. – Superbike – VN Portugalske (Estoril)
Kvalifikacijska dirka ob 11.55, druga dirka ob 14.55.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.