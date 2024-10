Bo Toprak že danes postal prvak?

Po razburljivi soboti v Estorilu se vse oči zdaj usmerjajo v nedeljske dirke na VN Portugalske. Toprak Razgatlioglu je s sobotno prepričljivo zmago osvojil svojo prvo zmago za BMW na tem prizorišču, medtem ko je Nicolo Bulega kljub napaki uspel priti do drugega mesta in ohraniti teoretične možnosti za osvojitev naslova. Iker Lecuona je presenetil s tretjim mestom in poskrbel za prvi Hondin podij v tej sezoni. Ob 11.55 začnemo s prenosom prve dirke dneva na VOYO, ob 14.55 sledi druga dirka, na kateri bi Torak Razgatlioglu lahko že potrdil osvojitev naslova.