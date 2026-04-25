Bo vzdušje v Zlatorogu odpihnilo makedonski Ohrid?

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v Ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom.
V tej sezoni je bila v Evropskem pokalu, po moči tretjem najmočnejšem celinskem tekmovanju, v prvem krogu prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.
Celjani so sicer v napornem ritmu vsaj dveh tekem na teden. V domačem prvenstvu so varovanci trenerja Klemna Luzarja v skupini B za prvaka prav tako na prvem mestu, nazadnje so v sredo nadigrali Krko s 35:26. Bodo pa grofje igrali brez poškodovanega pomembnega člena ekipe Maia Marguča.
Povratna tekma bo v soboto, 2. maja, v Ohridu. Za drugo finalno mesto v Evropskem pokalu se borita Izviđač Ljubuški iz BiH in Tatabanya z Madžarske.
Celjski klub si v dvorani Zlatorog obeta več kot 3500 gledalcev, obračun pa bo ob tem imel tudi čustven pomen, saj se bodo poslovili od nekdanjega kapetana Kokšarova. Nekdanji ruski rokometaš je nenadoma umrl konec marca.
Vrata dvorane bodo za obiskovalce odprta že ob 15. uri, kjer se bodo lahko ob njegovem dresu vpisali v žalno knjigo. Pred začetkom tekme ga bodo z lučkami simbolično pospremili med zvezde.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.