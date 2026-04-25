Bo vzdušje v Zlatorogu odpihnilo makedonski Ohrid?

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v Ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom.

V tej sezoni je bila v Evropskem pokalu, po moči tretjem najmočnejšem celinskem tekmovanju, v prvem krogu prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Celjani so sicer v napornem ritmu vsaj dveh tekem na teden. V domačem prvenstvu so varovanci trenerja Klemna Luzarja v skupini B za prvaka prav tako na prvem mestu, nazadnje so v sredo nadigrali Krko s 35:26. Bodo pa grofje igrali brez poškodovanega pomembnega člena ekipe Maia Marguča.