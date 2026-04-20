Bobinac edini kandidat za predsednika OKS

Pred volilno skupščino bo imel OKS še redno skupščino, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo za lansko leto in letni delovni načrt za letos z rekordnim proračunom doslej v višini več kot 12,7 milijona evrov. "To, da nimam protikandidata, lahko jemljemo tudi kot podporo našemu skupnemu dosedanjemu delu v zadnjih štirih letih," je pred skupščino ocenil Franjo Bobinac. Izpostavil je, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov. V tem obdobju je šport prešel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

OKS je za mesta podpredsednikov prav tako prejel le tri kandidature. Športna zveza Ravne na Koroškem je za kandidata za predsednika strokovnega sveta športa za vse predlagala Mirana Kosa. Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza, je kandidat za predsednika strokovnega sveta za vrhunski šport. Smučarska zveza je kandidata Luko Steinerja predlagala za predsednika odbora za gospodarstvo in finance.