Bobinac edini kandidat za predsednika OKS

Pred volilno skupščino bo imel OKS še redno skupščino, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo za lansko leto in letni delovni načrt za letos z rekordnim proračunom doslej v višini več kot 12,7 milijona evrov. "To, da nimam protikandidata, lahko jemljemo tudi kot podporo našemu skupnemu dosedanjemu delu v zadnjih štirih letih," je pred skupščino ocenil Franjo Bobinac. Izpostavil je, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov. V tem obdobju je šport prešel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.
OKS je za mesta podpredsednikov prav tako prejel le tri kandidature. Športna zveza Ravne na Koroškem je za kandidata za predsednika strokovnega sveta športa za vse predlagala Mirana Kosa. Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza, je kandidat za predsednika strokovnega sveta za vrhunski šport. Smučarska zveza je kandidata Luko Steinerja predlagala za predsednika odbora za gospodarstvo in finance.
Bobinac je 13. januarja na seji izvršnega odbora OKS prvič napovedal vnovično kandidaturo. Tretji predsednik v zgodovini je postal 16. decembra 2022, ko je v drugem krogu prejel 53,93 odstotka glasov. Premagal je Tomaža Barado, ki je prejel 45,14 odstotka glasov. Tretji kandidat Janez Sodržnik je iz tekme izpadel v prvem krogu.
Po burni volilni kampanji, v kateri ni manjkalo ostrih besed med kandidati in njihovimi podporniki ter nizkih udarcev, je Bobinac takoj po izvolitvi dejal, da v tej vlogi na OKS ne bo revolucije, bo pa evolucija. Med drugim je obljubil več sredstev za šport.
Žezlo je Bobincu, nekdanjemu predsedniku rokometne zveze, pred štirimi leti predal Bogdan Gabrovec, ki je bil predsednik prejšnjih osem let kot drugi po Janezu Kocijančiču. Nekdanji predsednik Evropskih olimpijskih komitejev je bil na čelu slovenskega olimpijskega gibanja od njegove ustanovitve leta 1991.
