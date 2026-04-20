Bobinac edini kandidat za predsednika OKS

Ljubljana, 20. 04. 2026 14.56 pred 8 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Franjo Bobinac

Olimpijski komite Slovenije (OKS) bo imel v torek v Ljubljani volilno skupščino. Za predsednika je za mandatno obdobje od 2026 do 2030 le en kandidat, dosedanji prvi mož slovenskega olimpijskega gibanja Franjo Bobinac. Tudi za podpredsedniška mesta za posamezna področja ni tekmecev edinim kandidatom.

Pred volilno skupščino bo imel OKS še redno skupščino, na kateri bodo med drugim obravnavali letno poročilo za lansko leto in letni delovni načrt za letos z rekordnim proračunom doslej v višini več kot 12,7 milijona evrov. "To, da nimam protikandidata, lahko jemljemo tudi kot podporo našemu skupnemu dosedanjemu delu v zadnjih štirih letih," je pred skupščino ocenil Franjo Bobinac. Izpostavil je, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov. V tem obdobju je šport prešel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

OKS je za mesta podpredsednikov prav tako prejel le tri kandidature. Športna zveza Ravne na Koroškem je za kandidata za predsednika strokovnega sveta športa za vse predlagala Mirana Kosa. Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza, je kandidat za predsednika strokovnega sveta za vrhunski šport. Smučarska zveza je kandidata Luko Steinerja predlagala za predsednika odbora za gospodarstvo in finance.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Luka Kotnik

Bobinac je 13. januarja na seji izvršnega odbora OKS prvič napovedal vnovično kandidaturo. Tretji predsednik v zgodovini je postal 16. decembra 2022, ko je v drugem krogu prejel 53,93 odstotka glasov. Premagal je Tomaža Barado, ki je prejel 45,14 odstotka glasov. Tretji kandidat Janez Sodržnik je iz tekme izpadel v prvem krogu.

Po burni volilni kampanji, v kateri ni manjkalo ostrih besed med kandidati in njihovimi podporniki ter nizkih udarcev, je Bobinac takoj po izvolitvi dejal, da v tej vlogi na OKS ne bo revolucije, bo pa evolucija. Med drugim je obljubil več sredstev za šport.

Žezlo je Bobincu, nekdanjemu predsedniku rokometne zveze, pred štirimi leti predal Bogdan Gabrovec, ki je bil predsednik prejšnjih osem let kot drugi po Janezu Kocijančiču. Nekdanji predsednik Evropskih olimpijskih komitejev je bil na čelu slovenskega olimpijskega gibanja od njegove ustanovitve leta 1991.

Olimpijski komite Slovenije Franjo Bobinac
Medolino
20. 04. 2026 16.47
Kjerkoli je bil, je za sabo pustil upostošenje in bedo...
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677