Bobinac napovedal kandidaturo za prvega moža svetovnega rokometa

Ljubljana, 19. 09. 2025 15.42 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
STA
Komentarji
20

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je napovedal, da bo decembra kandidiral za predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF). Na kongresu krovne evropske zveze EHF s sedežem na Dunaju je danes predstavil vizijo vodenja mednarodne zveze. Med poudarki je vlaganje sredstev IHF v nacionalne zveze za razvoj rokometa.

"Moja vizija je, da bi rokomet postal eden od vodilnih globalnih športov," je v svojem programu zapisal Franjo Bobinac. Pri tem opozarja, da je olimpijska prihodnost rokometa trenutno pod vprašajem. "Trdno sem prepričan, da moramo sprejeti korake, ki bodo naš šport popeljali na višjo raven," je še pojasnil ob predstavitvi kandidature za prvega moža IHF.

Hasan Mustafa
Hasan Mustafa FOTO: AP

Izbor bo potekal na volilnem kongresu krovne zveze, ki bo v Kairu med 19. in 22. decembrom. Tam bo sedanji predsednik zveze, 81-letni Egipčan Hasan Mustafa, iskal svoj sedmi mandat na čelu IHF.

A za razliko od preteklih treh volitev, mu bo tokrat nasproti stal vsaj en protikandidat. "Po pogovoru z različnimi deležniki, med njimi predstavniki nacionalnih zvez, igralci, trenerji in uradniki, sem pripravil program s šestimi prioritetnimi področji," je ob napovedi kandidature zapisal Bobinac.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac FOTO: Bobo

"Prioritete so vračanje sredstev v nacionalne panožne zveze, dobro vodenje in transparentnost, skrb za igro in njene deležnike, krepitev sodelovanja med nacionalnimi zvezami, krepitev vloge članic in krepitev partnerstev," je pojasnil.

66-letni nekdanji gospodarstvenik, ki je med letoma 2008 in 2022 vodil Rokometno zvezo Slovenije, si želi v IHF pripeljati tudi večje mednarodne sponzorje. "Trenutno ima IHF več opremljevalcev, a na področju finančnih podpornikov je stanje slabše," je pojasnil slovenskim medijem.

Bobinac se nadeja predvsem enotne podpore iz Evrope in nato iskanja glasov zvez z drugih celin, ki si na vrhu mednarodne zveze želijo spremembe. S tem namenom je danes nagovoril tudi kongres EHF in mu sporočil, da se posledično odpoveduje kandidaturi za ponovno izvolitev v izvršni odbor evropske zveze, v katerem je deloval od leta 2021.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac FOTO: Damjan Žibert

"Rokomet se je precej spremenil v zadnjih 30 letih s pomočjo dela različnih deležnikov in rokometnih organizacij, vključno z IHF. A dejstvo je, da je drugim športom z žogo uspelo pri razvoju globalnega gledalstva in navijaške izkušnje narediti večje korake. Rokomet je zato v položaju, kjer je za njegovo prihodnost nujno, da naredi preskok," je v svoji viziji še zapisal Bobinac.

V tem smislu je zagovornik jasnejših pravil igre, med drugim tudi uvedbe časovne omejitve napada. Predlaga tudi omejitve mandata za prvega moža zveze, in sicer na največ tri mandate in do najvišje starosti 75 let ob izvolitvi.

Pri iskanju podpore za kandidaturo se je obrnil na dolgoletne partnerje v rokometu in širše v športu, med drugim iz Mednarodnega olimpijskega komiteja in tudi na predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

Bobinac je ob tem glede prihodnosti dela na OKS - za štiriletni mandat predsednika je bil izvoljen decembra 2022 - pojasnil, da funkcija predsednika IHF ni nezdružljiva z opravljanjem funkcije predsednika krovne olimpijske zveze v Sloveniji. "Nenazadnje je v tujini primer Davida Lappartienta, ki je zadnja leta sočasno vodil francoski olimpijski komite in Mednarodno kolesarsko zvezo," je dejal.

rokomet bobinac volitve zveza ihf
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mekenzi
19. 09. 2025 19.45
+1
Komunisti so in bodo prevzeli vse športne ustanove, kje so tu velesile v športu da lahko iz vasi prevzame predsestvo mednarodni športno ustanove. 😜😭
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
19. 09. 2025 18.46
+2
kot kakšen osmrtnik na sliki!
ODGOVORI
2 0
Petur
19. 09. 2025 18.45
+1
še več se bo nabralo,,gospodinjskih prihrankov,,kot je dejal nekoč....
ODGOVORI
1 0
25.maj
19. 09. 2025 18.37
+2
v kolikor dajo kitajci denar
ODGOVORI
2 0
Veščec
19. 09. 2025 17.55
Moja vizija pa je,da je nogomet,najbolj globalni šport na svetu
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
19. 09. 2025 17.50
+3
Bog ne daj. Zdaj bo se evropski rokomet zafural. Kot vse doslej.
ODGOVORI
3 0
the kop
19. 09. 2025 17.48
+1
Jezus marija pa ne ta nesposoben šarlatan!!
ODGOVORI
2 1
Aijn Prenn
19. 09. 2025 16.55
-4
Če mu je uspelo v Gorenju, zakaj mu tukaj ne bi??
ODGOVORI
0 4
Brane123
19. 09. 2025 17.32
+6
“Uspelo” v smislu spraviti firmo na kant?
ODGOVORI
6 0
Dragica Cegler
19. 09. 2025 16.30
+11
A se obstaja kakšen keaj,kjer nebi tale silil tja?
ODGOVORI
11 0
vicente
19. 09. 2025 16.25
+5
kaj bodo kitajci kupili tudi rokomet
ODGOVORI
5 0
G. Papež
19. 09. 2025 18.26
+2
👍🤣
ODGOVORI
2 0
Nace Štremljasti
19. 09. 2025 16.14
+8
upamo da mu ne uspeeeee....
ODGOVORI
8 0
Betuul
19. 09. 2025 16.14
-3
Naj uspe👍
ODGOVORI
1 4
Nikdar več
19. 09. 2025 16.06
+4
Najprej naj uredi rokomet v Sloveniji. RZS prav nič ne pomaga razvoju manjših, "revnejših" klubov on bi pa postavljal panogo na višjo raven!? Njegove vizije so le vizije, narejenega pa ne bo nič. Upam, da to v Evropi vidijo.
ODGOVORI
4 0
Mean Cat
19. 09. 2025 16.05
+8
Dalec je prlezla ta 🐒
ODGOVORI
8 0
Banion
19. 09. 2025 16.05
+8
on še enega gorenja ni znal vodit sedaj bi svetovni rokomet, no ja za kaj takega bo morda celo dober
ODGOVORI
8 0
bandit1
19. 09. 2025 15.59
+11
Za bruhat.
ODGOVORI
11 0
Nikdar več
19. 09. 2025 16.02
+0
Sploh nisi bandit. Imaš prav.
ODGOVORI
3 3
