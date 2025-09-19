Bobinac napovedal kandidaturo za prvega moža svetovnega rokometa

"Moja vizija je, da bi rokomet postal eden od vodilnih globalnih športov," je v svojem programu zapisal Franjo Bobinac. Pri tem opozarja, da je olimpijska prihodnost rokometa trenutno pod vprašajem. "Trdno sem prepričan, da moramo sprejeti korake, ki bodo naš šport popeljali na višjo raven," je še pojasnil ob predstavitvi kandidature za prvega moža IHF.
Izbor bo potekal na volilnem kongresu krovne zveze, ki bo v Kairu med 19. in 22. decembrom. Tam bo sedanji predsednik zveze, 81-letni Egipčan Hasan Mustafa, iskal svoj sedmi mandat na čelu IHF.
A za razliko od preteklih treh volitev, mu bo tokrat nasproti stal vsaj en protikandidat. "Po pogovoru z različnimi deležniki, med njimi predstavniki nacionalnih zvez, igralci, trenerji in uradniki, sem pripravil program s šestimi prioritetnimi področji," je ob napovedi kandidature zapisal Bobinac.
"Prioritete so vračanje sredstev v nacionalne panožne zveze, dobro vodenje in transparentnost, skrb za igro in njene deležnike, krepitev sodelovanja med nacionalnimi zvezami, krepitev vloge članic in krepitev partnerstev," je pojasnil.
66-letni nekdanji gospodarstvenik, ki je med letoma 2008 in 2022 vodil Rokometno zvezo Slovenije, si želi v IHF pripeljati tudi večje mednarodne sponzorje. "Trenutno ima IHF več opremljevalcev, a na področju finančnih podpornikov je stanje slabše," je pojasnil slovenskim medijem.
Bobinac se nadeja predvsem enotne podpore iz Evrope in nato iskanja glasov zvez z drugih celin, ki si na vrhu mednarodne zveze želijo spremembe. S tem namenom je danes nagovoril tudi kongres EHF in mu sporočil, da se posledično odpoveduje kandidaturi za ponovno izvolitev v izvršni odbor evropske zveze, v katerem je deloval od leta 2021.
"Rokomet se je precej spremenil v zadnjih 30 letih s pomočjo dela različnih deležnikov in rokometnih organizacij, vključno z IHF. A dejstvo je, da je drugim športom z žogo uspelo pri razvoju globalnega gledalstva in navijaške izkušnje narediti večje korake. Rokomet je zato v položaju, kjer je za njegovo prihodnost nujno, da naredi preskok," je v svoji viziji še zapisal Bobinac.
V tem smislu je zagovornik jasnejših pravil igre, med drugim tudi uvedbe časovne omejitve napada. Predlaga tudi omejitve mandata za prvega moža zveze, in sicer na največ tri mandate in do najvišje starosti 75 let ob izvolitvi.
Pri iskanju podpore za kandidaturo se je obrnil na dolgoletne partnerje v rokometu in širše v športu, med drugim iz Mednarodnega olimpijskega komiteja in tudi na predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.
Bobinac je ob tem glede prihodnosti dela na OKS - za štiriletni mandat predsednika je bil izvoljen decembra 2022 - pojasnil, da funkcija predsednika IHF ni nezdružljiva z opravljanjem funkcije predsednika krovne olimpijske zveze v Sloveniji. "Nenazadnje je v tujini primer Davida Lappartienta, ki je zadnja leta sočasno vodil francoski olimpijski komite in Mednarodno kolesarsko zvezo," je dejal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.