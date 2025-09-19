Bobinac napovedal kandidaturo za prvega moža svetovnega rokometa

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je napovedal, da bo decembra kandidiral za predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF). Na kongresu krovne evropske zveze EHF s sedežem na Dunaju je danes predstavil vizijo vodenja mednarodne zveze. Med poudarki je vlaganje sredstev IHF v nacionalne zveze za razvoj rokometa.

"Moja vizija je, da bi rokomet postal eden od vodilnih globalnih športov," je v svojem programu zapisal Franjo Bobinac. Pri tem opozarja, da je olimpijska prihodnost rokometa trenutno pod vprašajem. "Trdno sem prepričan, da moramo sprejeti korake, ki bodo naš šport popeljali na višjo raven," je še pojasnil ob predstavitvi kandidature za prvega moža IHF.

Hasan Mustafa FOTO: AP icon-expand

Izbor bo potekal na volilnem kongresu krovne zveze, ki bo v Kairu med 19. in 22. decembrom. Tam bo sedanji predsednik zveze, 81-letni Egipčan Hasan Mustafa, iskal svoj sedmi mandat na čelu IHF. A za razliko od preteklih treh volitev, mu bo tokrat nasproti stal vsaj en protikandidat. "Po pogovoru z različnimi deležniki, med njimi predstavniki nacionalnih zvez, igralci, trenerji in uradniki, sem pripravil program s šestimi prioritetnimi področji," je ob napovedi kandidature zapisal Bobinac.

Franjo Bobinac FOTO: Bobo icon-expand

"Prioritete so vračanje sredstev v nacionalne panožne zveze, dobro vodenje in transparentnost, skrb za igro in njene deležnike, krepitev sodelovanja med nacionalnimi zvezami, krepitev vloge članic in krepitev partnerstev," je pojasnil. 66-letni nekdanji gospodarstvenik, ki je med letoma 2008 in 2022 vodil Rokometno zvezo Slovenije, si želi v IHF pripeljati tudi večje mednarodne sponzorje. "Trenutno ima IHF več opremljevalcev, a na področju finančnih podpornikov je stanje slabše," je pojasnil slovenskim medijem. Bobinac se nadeja predvsem enotne podpore iz Evrope in nato iskanja glasov zvez z drugih celin, ki si na vrhu mednarodne zveze želijo spremembe. S tem namenom je danes nagovoril tudi kongres EHF in mu sporočil, da se posledično odpoveduje kandidaturi za ponovno izvolitev v izvršni odbor evropske zveze, v katerem je deloval od leta 2021.

Franjo Bobinac FOTO: Damjan Žibert icon-expand