Bobinac napovedal ponovno kandidaturo za predsednika OKS

Franjo Bobinac, prvi mož OKS od 16. decembra leta 2022, je prvič napovedal, da bo decembra letos na volitvah ponovno kandidiral za predsednika slovenskega olimpijskega gibanja s sedanjimi podpredsedniki. Izpostavil je dobro delovanje OKS in slovenskega športa. Povedal je, da je ob nastopu mandata nove ekipe na čelu OKS slovenski šport dobili 25 milijonov evrov javnih državnih sredstev, sedaj pa jih je neprimerno več.