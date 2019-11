Bobinac o Vujovićevi izjavi: Absolutno nesprejemljivo!

"Način komuniciranja slovenskega selektorja Veselina Vujovića obsojam. Čeprav je morda šlo za poskus spodbuditve ekipe, se je vse skupaj izrazilo kot velika nemoč, nazadnje pa spremenilo v nespodobno in neprimerno izjavo. Vsakdo lahko ima svoj značaj in cilj. Morda imajo podoben način komuniciranja tudi nekateri ostali veliki trenerji, vendar sam tega nikakor ne odobravam. Menim, da je šport, tudi tisti vrhunski, ne le tekmovanje, temveč tudi zgled in vzgoja mladih v zrele osebnosti. Kot sem že dejal, izjavo selektorja Vujovića obsojam in jo označujem za absolutno nesprejemljivo. Pri meni ima zaradi tega visoko dvignjen rumeni karton," je v izjavi za javnost zapisal predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac. Če gre soditi in brati med vrsticami, si je Vujović s to potezo prislužil opomin pred 'izključitvijo', ko gre za selektorsko vlogo v slovenski reprezentanci.

