Bobinac: Olimpijske igre v Parizu so izjemna priložnost za Slovenijo

Prvi mož OKS Franjo Bobinac. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Izkušeni gospodarstvenik, dolgoletni prvi mož Gorenja in nato podpredsednik kitajske multinacionalke Hisense, je ob izvolitvi na čelo OKS decembra 2022 napovedal izboljšanje dialoga z deležniki v športu in z državo. Ocenjuje, da je to že prineslo rezultate, tako v obliki zvišanja sistemskih sredstev za šport kot tudi krepitve mednarodnega delovanja OKS. OKS ste globlje začeli spoznavati že pred izvolitvijo, v zadnjem letu pa kot predsednik. Vas je v tem zadnjem obdobju kaj presenetilo – bodisi v pozitivnem ali negativnem smislu? Naj omenim le to, da na mednarodni ravni stiki, z izjemo nekaterih posameznikov, niso bili pretirano razviti. Zdi se mi, da sem ravno v tem mednarodnem delu v prvem letu lahko skupaj z odlično ekipo naredil velik korak naprej, spoznal ogromno ljudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) in v evropskih olimpijskih komitejih. Pravzaprav sem bil pozitivno presenečen, kako so bili člani mednarodne olimpijske družine veseli, da smo okrepili aktivnosti OKS na mednarodni ravni. To bo najbrž pomembno pri pripravah na letošnje OI v Parizu. Kako potekajo priprave na slovensko udeležbo? Načrte za te igre smo zastavili pravočasno in smelo, saj se zavedamo, da je to izredna priložnost, ki je ne velja zamuditi. Po 12 letih bodo olimpijske igre ponovno na evropskih tleh. Računamo na močno športno udeležbo, zna se zgoditi, da bo ta največja do zdaj, tako da smo na eni strani dali maksimalno podporo vsem športnim organizacijam. Po drugi strani pa smo se lotili poslovnega, organizacijskega in logističnega dela tudi v okviru Slovenske hiše, ki smo jo zastavili zelo ambiciozno in s pomočjo katere želimo celovito predstaviti Slovenijo. Ravno v teh dneh smo bili s širšo ekipo v Parizu, kjer smo urejali logistični in organizacijski del, vključno z vsebino in dogodki v okviru Slovenske hiše. Ta bo postavljena tako rekoč v središče dogajanja, v neposredni bližini hiše gostiteljice Francije. Lahko predstavite že konkretne vsebine? S Slovensko hišo želimo predstaviti slovenski šport, gospodarstvo in turizem, pa tudi našo kulturo, znanost in kulinariko. Hiša bo tudi izvrstna platforma za poslovne in diplomatske stike na najvišji ravni. Slovenijo bomo predstavili kot vrhunsko destinacijo za športni turizem in kolesarstvo, organizirali bomo poslovna srečanja med francoskimi in slovenskimi poslovnimi voditelji, govorili bomo o slovenskem modelu športa, trajnostnem razvoju, družbeni odgovornosti, opolnomočenju žensk, pomenu športa za razvoj mladih, medgeneracijskem sožitju oz. vključenosti starejših v šport ter še marsičem.

"Načrte za te igre smo zastavili pravočasno in smelo, saj se zavedamo, da je to izredna priložnost, ki je ne velja zamuditi." FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V kampanji za predsednika OKS ste poudarili potrebo po boljšem dialogu z različnimi deležniki, tudi z državo, na področju športa. Obenem ste pozvali k podvojitvi sistemskih sredstev za šport. V letu 2023 so se ta povečala za skoraj 30 odstotkov, letos se obeta rekorden letni program športa, vreden 45,2 milijona evrov. Ste zadovoljni z napredkom? Mislim, da smo glede na razmere lahko zelo zadovoljni, da smo že prvo leto skoraj za 30 odstotkov povečali sistemska sredstva za šport in da se bomo že v drugem letu mandata močno približali želeni meji 50 milijonov evrov, ki predstavlja podvojitev zneska ob začetku. To je bila napoved, ki sem jo dal v volilnem programu. Imamo res dober dialog z vlado, z vsemi ministrstvi, seveda še posebej z ministrstvom, ki pokriva šport, gospodarstvo in turizem. Zelo sem vesel, da smo ta dialog vzpostavili, da je korekten, pragmatičen, da imamo redne mesečne sestanke, na katerih je prisotna celotna ministrova ekipa, da prihajamo pripravljeni z obeh strani in iščemo rešitve v korist slovenskega športa. Maja lani ste organizirali srečanje ministrstva s športnimi zvezami v državi, na katerem je bilo govora tudi o pripravah novega nacionalnega programa športa. Stari program je potekel ob koncu lanskega leta, kako poteka priprava novega? Res je, letos ob številnih velikih športnih tekmovanjih, ki se nam obetajo, delamo tudi na pripravi krovnega športnega dokumenta za naslednjih 10 let. Pripravlja se na strani vlade, na drugi strani pa je pri tem seveda pomemben akter OKS. V naslednjih tednih in mesecih bomo lahko kaj več poročali o tem. Minister Matjaž Han je kot cilj omenil večjo dostopnost športa mladim ne gleda na finančne zmožnosti njihovih staršev. Starši so po svoje izjemno veliki podporniki slovenskega športa. Kakšno je vaše stališče glede tega? Ta ambicija je pravzaprav skupna in je absolutno prava. Dejstvo je, da v tem trenutku slovenski šport še vedno v preveliki meri temelji na podpori staršev, ogromno je tudi prostovoljstva, kar je seveda super, ampak to ne more biti končna rešitev. Velika je tudi podpora poslovnih partnerjev in pokroviteljev, a je zelo pomembno, da hkrati iščemo trajne rešitve v postopnem povečevanju javnih sredstev za šport. Kot izjemen ambasador države, povezovalec naroda, gradnik razvoja mladih in zdravega življenjskega sloga si slovenski šport zasluži več.

"Slovenijo bomo predstavili kot vrhunsko destinacijo za športni turizem in kolesarstvo, organizirali bomo poslovna srečanja med francoskimi in slovenskimi poslovnimi voditelji, govorili bomo o slovenskem modelu športa." FOTO: 24ur.com icon-expand