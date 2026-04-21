Bobinac predsednik OKS še do leta 2030

Franjo Bobinac je na tajnem elektronskem glasovanju dobil sto odstotkov glasov. Pred glasovanjem je izpostavil, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v prejšnjih slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov evrov, "sredstva pa so bila namenjena tudi za delovanje naših članic". V tem obdobju je šport prišel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

V predstavitvi svojega programa je izpostavil, da si želi skupaj z ekipo usmeriti državo, da bi postala najbolj športna nacija na svetu. In to ne le po vrhunskih rezultatih v mednarodnem merilu, ampak tudi pri aktivnem življenjskem slogu vseh generacij. Prav tako je obljubil nadaljevanje sodelovanja s slovenskim gospodarstvom in turizmom. Posebno pozornost bodo posvetili skrbi za slovensko športno dediščino in ustanovitvi doma slovenskega športa v središči slovenske prestolnice. Napovedal je možnost izbora še enega podpredsednika, če bo to potrebno. Pojasnil je, da pričakujejo nadaljevanje financiranja tudi iz državnih virov ne glede na sestavo nove vlade, "ker je šport edino, kar združuje Slovenijo". "Celotno vodstvo OKS, pri tem ne mislim na zaposlene, deluje kot društvo z neplačanim prostovoljnim delom," je dodal Bobinac.

Tretji predsednik v zgodovini OKS je postal 16. decembra 2022, ko je v drugem krogu prejel 53,93 odstotka glasov. Premagal je Tomaža Barado, ki je prejel 45,14 odstotka glasov. Tretji kandidat Janez Sodržnik je iz tekme izpadel v prvem krogu. Žezlo je Bobincu, nekdanjemu predsedniku rokometne zveze, pred štirimi leti predal Bogdan Gabrovec, ki je bil predsednik prejšnjih osem let kot drugi prvi mož slovenskega olimpizma po Janezu Kocijančiču. Nekdanji predsednik Evropskih olimpijskih komitejev je bil na čelu slovenskega olimpijskega gibanja od njegove ustanovitve leta 1991. Tudi za mesta podpredsednikov so bile tokrat podane le tri kandidature, podpredsedniki pa vodijo tudi pomembne dele OKS. Na predlog Športne zveze Ravne na Koroškem je bil za predsednika strokovnega sveta športa za vse izvoljen Miran Kos, Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza Slovenije, pa je ostal predsednik strokovnega sveta za vrhunski šport.

