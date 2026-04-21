Bobinac predsednik OKS še do leta 2030

Ljubljana, 21. 04. 2026 19.09 pred 7 dnevi 3 min branja 9

STA
Franjo Bobinac

Franjo Bobinac ostaja tretji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v zgodovini. Kot edini kandidat je dobil potrditev skupščine v Ljubljani za nadaljevanje njegovega prvega mandata, ki se je začel pred štirimi leti in se bo končal leta 2030. Prav tako so bili kot edini kandidati potrjeni tudi vsi podpredsedniki.

Franjo Bobinac je na tajnem elektronskem glasovanju dobil sto odstotkov glasov. Pred glasovanjem je izpostavil, da so se sredstva iz državnega proračuna za šport v prejšnjih slabih treh letih povečala z 22 na 64 milijonov evrov, "sredstva pa so bila namenjena tudi za delovanje naših članic". V tem obdobju je šport prišel izpod šolskega pod gospodarsko ministrstvo.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Bobo

V predstavitvi svojega programa je izpostavil, da si želi skupaj z ekipo usmeriti državo, da bi postala najbolj športna nacija na svetu. In to ne le po vrhunskih rezultatih v mednarodnem merilu, ampak tudi pri aktivnem življenjskem slogu vseh generacij. Prav tako je obljubil nadaljevanje sodelovanja s slovenskim gospodarstvom in turizmom.

Posebno pozornost bodo posvetili skrbi za slovensko športno dediščino in ustanovitvi doma slovenskega športa v središči slovenske prestolnice. Napovedal je možnost izbora še enega podpredsednika, če bo to potrebno.

Pojasnil je, da pričakujejo nadaljevanje financiranja tudi iz državnih virov ne glede na sestavo nove vlade, "ker je šport edino, kar združuje Slovenijo". "Celotno vodstvo OKS, pri tem ne mislim na zaposlene, deluje kot društvo z neplačanim prostovoljnim delom," je dodal Bobinac.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Aljoša Kravanja

Tretji predsednik v zgodovini OKS je postal 16. decembra 2022, ko je v drugem krogu prejel 53,93 odstotka glasov. Premagal je Tomaža Barado, ki je prejel 45,14 odstotka glasov. Tretji kandidat Janez Sodržnik je iz tekme izpadel v prvem krogu.

Žezlo je Bobincu, nekdanjemu predsedniku rokometne zveze, pred štirimi leti predal Bogdan Gabrovec, ki je bil predsednik prejšnjih osem let kot drugi prvi mož slovenskega olimpizma po Janezu Kocijančiču. Nekdanji predsednik Evropskih olimpijskih komitejev je bil na čelu slovenskega olimpijskega gibanja od njegove ustanovitve leta 1991.

Tudi za mesta podpredsednikov so bile tokrat podane le tri kandidature, podpredsedniki pa vodijo tudi pomembne dele OKS. Na predlog Športne zveze Ravne na Koroškem je bil za predsednika strokovnega sveta športa za vse izvoljen Miran Kos, Metod Ropret, ki ga je predlagala Odbojkarska zveza Slovenije, pa je ostal predsednik strokovnega sveta za vrhunski šport.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Bobo

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je svojega predsednika Luko Steinerja predlagala za predsednika odbora za gospodarstvo in finance in je prav tako dobil podporo. Steiner je na mestu predsednika SZS nasledil Enza Smrekarja. Ta je bil pred odstopom iz vseh športnih funkcij tudi član IO OKS, Steiner pa je bil tudi že doslej na različnih položajih v olimpijskem komiteju.

Predsedstvo Kluba slovenskih olimpijcev in komisija športnikov OKS sta na podlagi volitev, izvedenih na skupni seji sredi marca, kot skupno predstavnico za podpredsednico za športnike in olimpijske vrednote za naslednja štiri leta imenovala Katjo Koren, ki je tako kot Ropret in Kos podpredsednica v iztekajočem se mandatu.

Klub olimpijcev bo še naprej vodil nekdanji veslaški as Iztok Čop, komisijo športnikov pa prav tako tudi naslednja štiri leta nekdanja judoistka Raša Sraka Vukovič. Nekaj sprememb je v izvršnem odboru, izvolili pa so tudi nove člane nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Prejšnja volilna skupščina je bila sredi decembra pred štirimi leti. Čas sklica skupščine so spremenili 19. februarja na prvem zasedanju izvršnega odbora v zgodovini na prizorišču olimpijskih iger, kar se je zgodilo v Cortini d'Ampezzo.

olimpijski komite slovenije franjo bobinac
KOMENTARJI9

ZIPPO
21. 04. 2026 21.22
Aja v penzijo pa ne bi šel in odstopil sedež mlajšim?Pohlep in pogoltnost.
ap100
21. 04. 2026 20.02
baje majo v ljubljani namen najeti bajto za miljon evrov letno, da bo bobinac končno ratal ljubljančan
Anion6anion
21. 04. 2026 19.59
Slinavec bi moral v penzijo . Kaj ima in s športom?
bob0802
21. 04. 2026 19.53
Ni sposoben, ni pravi za to funkcijo. Njemu se gre samo za denar in ne za šport. Preveč funkcionarjev je na OKS.. On je prodal Gorenje tujcem..
Watcherman
21. 04. 2026 20.01
Dobro,da ga je drugače bi propadlo zdaj je pa stabilno.Lp
Watcherman
21. 04. 2026 20.02
Hisense Gorenje.
manucao
21. 04. 2026 19.45
Katastrofa.
Gutenberg
21. 04. 2026 19.25
Ta OKS je tudi gnezdo ostarelih rdečih nesposobnežev.
manucao
21. 04. 2026 19.45
Tako je.
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
