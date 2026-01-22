Naslovnica
Drugi športi

Bobinac: Slovenci smo športen narod

Ljubljana, 22. 01. 2026 13.55 pred 24 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Franjo Bobinac

Franjo Bobinac je vstopil v četrto leto mandata na čelu Olimpijskega komiteja Slovenije. Kljub relativno kratkem obdobju na vrhu slovenskega športa so dosežki številni. Najpomembnejši del zadevajo 2,6-kraten dvig sistemskih sredstev za šport iz 25 milijonov leta 2023 na 64 milijonov evrov v letu 2026. Slovenci smo športen narod, je poudaril.

V Sloveniji je 65.852 registriranih športnikov, od tega 8705 kategoriziranih. Slovenski športniki dosegajo odlične rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Predsednik OKS Franjo Bobinac je v okviru načrtov in napovedi za prihodnost napovedal tudi dom slovenskega športa. Lokacija osrednje ustanove slovenskega športa bo v središču Ljubljane, v okviru katerega bodo vzpostavili muzej slovenskega športa. V novih prostorih pa bo tudi športna kavarnica in trgovina.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Bobo

"Šlo bo za poklon vsem slovenskim športnim dosežkom, predstavite identitete Slovenije, ustrezno obravnavo slovenske športne dediščine, predstavitveni prostor za širjenje olimpijskih vrednot," je omenil Bobinac. V okviru doma slovenskega športa bodo zagotovili tudi prostor za izvajanje dejavnosti športnih organizacij. Po napovedih Bobinca bi po najbolj optimističnem scenariju dom slovenskega športa zaživel že z letom 2027. Bobinac, ki je prvi mož OKS od 16. decembra leta 2022, bo decembra letos na volitvah vnovič kandidiral za predsednika slovenskega olimpijskega gibanja.

ozs Franjo Bobinac
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nikdar več
22. 01. 2026 14.30
Nimam komentarja. Imam pa vprašanje. Kam se bodo, spet, nettansparentno, razporedila sredstva?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
