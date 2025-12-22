Naslovnica
Bobinac: Svetovni rokomet še ni pripravljen na nujne spremembe

Ljubljana, 22. 12. 2025 14.34 pred 43 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.J.
Franjo Bobinac

Mednarodno rokometno zvezo bo v prihodnje vodil Egipčan Hassan Moustafa. Slovenec Sebastjan Gergeta je bil izvoljen za enega izmed dveh članov notranje revizije organizacije. V bitko za predsedniško mesto se je podal tudi nekdanji predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki je bil eden treh evropskih izzivalcev 81-letnega Moustafe. V nameri ni uspel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Kairu se je odvil volilni kongres Mednarodne rokometne zveze (IHF). Dogodka v hotelu St. Regis v egiptovski prestolnici se je udeležilo 176 predstavnikov nacionalnih rokometnih zvez od skupno 211, najbolj zastopane države pa so bile iz Afrike (51), Evrope (48) in Azije (36).

V bitko za predsedniško mesto se je podal tudi nekdanji predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki je bil eden treh evropskih izzivalcev 81-letnega Hassana Moustafe. V glasovanju 176 držav je Moustafa prejel 129 glasov, Bobinac 24, Nemec Gerd Butzeck 20, Nizozemec Tjark de Lange pa tri.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Damjan Žibert

Egipčan je že 25 let na čelu IHF. Na kongresu v portugalskem Estorilu 2000 je na tem položaju zamenjal Avstrijca Erwina Lanca. Pred avstrijskim bančnikom in politikom so bili na vrhu mednarodne zveze še Šveda Gösta Björk in Paul Högberg ter Švicar Hans Baumann.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mustafa je bil na naslednjih dveh volilnih kongresih IHF zanesljivo boljši od protikandidatov. V egiptovskem letoviškem kraju El Gouna 2004 je ugnal Šveda Staffana Holmqvista, enako mu je uspelo pet let kasneje na kongresu v Kairu, kjer je še bolj prepričljivo premagal Luksemburžana Jeana Kaiserja. "Svetovni rokomet še ni pripravljen na spremembe, ki bi bile z vidika športa, navijačev, sponzorjev in vseh ostalih deležnikov nujne ter v korist skupnega razvoja. Veseli me, da sem med vsemi evropskimi kandidati prejel najvišjo podporo. Razpleta verjetno ne bi bistveno spremenila niti večja evropska povezanost – v takšnem primeru bi bil morda drugačen zgolj pristop," je po kongresu v Kairu za uradno spletno stran RZS dejal Bobinac.

Preberi še Hasan Mustafa ostaja predsednik IHF, Franjo Bobinac prejel 24 glasov

"Volitve so bile manj soočenje idej in vizij ter bolj odraz odločanja po posameznih kontinentih. Svetovni rokomet je znova izbral ustaljene tirnice, ki mnogim posameznikom tako ali drugače ustrezajo. Kljub temu ostajam trdno zavezan prizadevanjem za bolj transparenten, odprt in pravičen šport."

Na volitvah v preostale organe je bil na področju notranje vizije eden izmed treh kandidatov podpredsednik RZS Sebastjan Gergeta. Zbrani so izbirali dva člana, tretjemu pa je pripadlo mesto nadomestnega člana. Gergeta je prejel 106 glasov, Portugalec Ulisses Pereira 135, Turek Sevket Altug Tasdemir pa 73.

rokomet ihf bobinac

Futsalska reprezentanca četrta na turnirju v Poreču

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BauBau1
22. 12. 2025 15.24
Bobinac in Debeljak sta grobarja podjetja Gorenje. Kitajci so ju tako rekoč vrgli na cesto, kjer jih je pobral Golob. Takim osebam bi morali za vedno prepovedati, da zasedejo kakršno koli funkcijo v državi, pri nas pa se lahko še naprej paseta in bašeta svoje žepe na naš račun.
Odgovori
0 0
igy02
22. 12. 2025 15.16
Očitno palček Milan tam nima vpliva.
Odgovori
-1
0 1
Definbahija
22. 12. 2025 15.16
90 let star nič vodi od leta 2000. Še čudno da kej uspe rokometu.
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
22. 12. 2025 15.15
lepo da ga niso izvolili,mi smo zelo veseli kaj pa vi
Odgovori
+1
1 0
bb5a
22. 12. 2025 15.14
Verjetno so slišal za njegove uspehe v Gorenju...
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
22. 12. 2025 15.14
bobinac je dolgoprstnež ane,taki ne sodijo v šport
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 12. 2025 15.08
Pejta z Niko v penzion.
Odgovori
+2
2 0
