Bobinac: Svetovni rokomet še ni pripravljen na nujne spremembe

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V Kairu se je odvil volilni kongres Mednarodne rokometne zveze (IHF). Dogodka v hotelu St. Regis v egiptovski prestolnici se je udeležilo 176 predstavnikov nacionalnih rokometnih zvez od skupno 211, najbolj zastopane države pa so bile iz Afrike (51), Evrope (48) in Azije (36). V bitko za predsedniško mesto se je podal tudi nekdanji predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki je bil eden treh evropskih izzivalcev 81-letnega Hassana Moustafe. V glasovanju 176 držav je Moustafa prejel 129 glasov, Bobinac 24, Nemec Gerd Butzeck 20, Nizozemec Tjark de Lange pa tri.

Franjo Bobinac FOTO: Damjan Žibert

Egipčan je že 25 let na čelu IHF. Na kongresu v portugalskem Estorilu 2000 je na tem položaju zamenjal Avstrijca Erwina Lanca. Pred avstrijskim bančnikom in politikom so bili na vrhu mednarodne zveze še Šveda Gösta Björk in Paul Högberg ter Švicar Hans Baumann.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Mustafa je bil na naslednjih dveh volilnih kongresih IHF zanesljivo boljši od protikandidatov. V egiptovskem letoviškem kraju El Gouna 2004 je ugnal Šveda Staffana Holmqvista, enako mu je uspelo pet let kasneje na kongresu v Kairu, kjer je še bolj prepričljivo premagal Luksemburžana Jeana Kaiserja. "Svetovni rokomet še ni pripravljen na spremembe, ki bi bile z vidika športa, navijačev, sponzorjev in vseh ostalih deležnikov nujne ter v korist skupnega razvoja. Veseli me, da sem med vsemi evropskimi kandidati prejel najvišjo podporo. Razpleta verjetno ne bi bistveno spremenila niti večja evropska povezanost – v takšnem primeru bi bil morda drugačen zgolj pristop," je po kongresu v Kairu za uradno spletno stran RZS dejal Bobinac.