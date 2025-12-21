Naslovnica
Bobinac v boj za predsednika IHF

Kairo, 21. 12. 2025 07.38 pred 44 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Franjo Bobinac

Prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac se bo danes podal v boj za predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF). Na volilnem kongresu v Kairu bo imel tri protikandidate, poleg Egipčana Hasana Mustafe, ki je na tem položaju že 25 let, se bosta za ta položaj potegovala še Nemec Gerd Butzeck in Nizozemec Tjark de Lange.

Franjo Bobinac
Franjo Bobinac
FOTO: Bobo

V hotelu St. Regis v Kairu se obeta pester in razburljiv dan, saj bodo Hasanu Mustafi "rokavico v obraz" vrgli kar trije protikandidati, kar se mu na predhodnih petih volilnih kongresih še ni zgodilo. V Dohi 2013 ter turški Antalyi 2017 in 2021 sploh ni imel nobenega izzivalca, v egiptovskem letoviškem kraju El Gouna 2004 in Kairu 2009 pa je prepričljivo premagal oba svoja protikandidata – Šveda Staffana Holmqvista in Luksemburžana Jeana Kaiserja.

Preberi še Bobinac napovedal kandidaturo za prvega moža svetovnega rokometa

Bobinčev program temelji na šestih točkah. Nekdanji prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS) se zavzema za časovno omejitev mandata predsednika IHF, večje sodelovanje med celinskimi zvezami, spremembo rokometnih pravil v prid jasnosti in transparentnosti, pridobitvi globalnih partnerjev, prenosu prihodkov IHF na nacionalne zveze in utrditvi rokometa na mednarodnem športnem prostoru. Gerd Butzeck svoj predsedniški program gradi na ideji, da si rokomet zasluži več, medtem ko želi Tjark de Lange postaviti šport pred politiko.

Na volilnem kongresu bodo izbirali tudi podpredsednika in člana izvršnega odbora IHF ter nove člane različnih komisij. Med kandidati za notranjega revizorja oziroma nadomestnega revizorja IHF je tudi podpredsednik RZS Sebastjan Gergeta.

Aijn Prenn
21. 12. 2025 08.23
V Velenju vedo povedati, da je tale gospod pokopal Gorenje. Menda mu je izdatno pomagala tudi žena. Pol je najbrž kar prav, da gre še malo na tuje urejat stvari.
YouRangMyLord
21. 12. 2025 08.21
G. Bobinac, a še nimate dovolj nagrabljenega? S seboj ne boste nič odnesli. Saj to pa pri svoji dovrčšeni inteligenci in 67ih letih, ko je že vas čas za upokojitev zagotovo veste, kajne?
