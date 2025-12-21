Bobinac v boj za predsednika IHF

V hotelu St. Regis v Kairu se obeta pester in razburljiv dan, saj bodo Hasanu Mustafi "rokavico v obraz" vrgli kar trije protikandidati, kar se mu na predhodnih petih volilnih kongresih še ni zgodilo. V Dohi 2013 ter turški Antalyi 2017 in 2021 sploh ni imel nobenega izzivalca, v egiptovskem letoviškem kraju El Gouna 2004 in Kairu 2009 pa je prepričljivo premagal oba svoja protikandidata – Šveda Staffana Holmqvista in Luksemburžana Jeana Kaiserja .

Bobinčev program temelji na šestih točkah. Nekdanji prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS) se zavzema za časovno omejitev mandata predsednika IHF, večje sodelovanje med celinskimi zvezami, spremembo rokometnih pravil v prid jasnosti in transparentnosti, pridobitvi globalnih partnerjev, prenosu prihodkov IHF na nacionalne zveze in utrditvi rokometa na mednarodnem športnem prostoru. Gerd Butzeck svoj predsedniški program gradi na ideji, da si rokomet zasluži več, medtem ko želi Tjark de Lange postaviti šport pred politiko.

Na volilnem kongresu bodo izbirali tudi podpredsednika in člana izvršnega odbora IHF ter nove člane različnih komisij. Med kandidati za notranjega revizorja oziroma nadomestnega revizorja IHF je tudi podpredsednik RZS Sebastjan Gergeta.