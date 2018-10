Bobincu nov štiriletni mandat na čelu RZS

Bobinac je prvi mož rokometne zveze od leta 2008, od njene ustanovitve leta 1949 pa so so predsedniško funkcijo opravljali še Vlado Žorž, Ignac Bajcar, Stanko Toš, Božo Strman, Krešo Petrovič, Martin Brilej, Miha Jezeršek, Viktor Pogorelc, Franc Plaskan, Igor Makovec, Milan Zupančič, Zoran Janković, Marjan Sedej in Žiga Debeljak.

Na Bobinčev predlog bodo v predsedstvu RZS v njegovem novem štiriletnem mandatu številni predstavniki znanih slovenskih gospodarskih podjetij, kot so Blaž Brodnjak (NLB), Bojan Cizej (Pivovarna Laško), Danilo Ferjančič (Porsche Slovenija), Tomaž Jontes (Telekom), Edvard Kolar (Loterija Slovenija), Boštjan Kozole (Evrosad), Vanja Lombar (OMV), Boris Novak (Pošta Slovenije), Bor Rozman (Gorenje), Borut Škabar (Bluemarine) in Janez Škrabec (Riko hiše).

Poleg njih so člani predsedstva RZS še Zoran Janković (častni predsednik RZS), Beno Lapajne (predstavnik igralcev), Sergeja Stefanišin (predstavnica igralk), Sebastjan Gergeta (predsednik Združenja 1. A moške lige), Roman Volčič (predsednik Združenja ženskih rokometnih klubov), Franci Miklavčič (predsednik Združenja 1. A DRL za ženske), Borut Hren (predsednik Združenja 1. B moške lige), Janez Martinčič (predsednik Združenja 2. moške lige), Marjan Potokar (predsednik tekmovanja mladih), Janko Požežnik (predstavnik sodnikov) in Marko Šibila (predstavnik trenerjev).