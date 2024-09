Bulega v odsotnosti Razgatliogluja do zmage na drugi dirki

Italijanski motociklist Nicolo Bulega je veliki zmagovalec nedeljskega dogajanja v razredu Superbike. Po kvalifikacijski dirki je dobil tudi drugo dirko konca tedna v Magny-Coursu in prišel do svoje tretje zmage letos. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Danilo Petrucci, kot tretji pa je končal Američan Garrett Gerloff. Dirkaški vikend v Franciji so sicer zaznamovale padci treh velikih imen Superbika, saj so morali zaradi poškodb z dirkanjem predčasno zaključiti Jonathan Rea, Alvaro Bautista in tudi vodilni v skupnem seštevku Toprak Razgatlioglu.