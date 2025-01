Bodo Krimovke v Skandinaviji prekinile črno serijo?

Prav na domači tekmi s Storhamarjem (25:23) so slovenske prvakinje zaključile uspešen pohod po Evropi, ko so v četrtem nastopu še četrtič zmagale. Začela se je serija porazov, za katero takratni trener Dragan Adžić ni našel pravega recepta, v dobrem mesecu pa tudi njegov naslednik, Španec Ambros Martin , ni našel poti, ki bi pripeljala do spremembe.

V Krimovem taboru se vsi zavedajo, da nujno potrebujejo točke in da je Storhamar ekipa, ki je premagljiva. Da naloga nikakor ne bo lahka, pa so Norvežanke dokazale jeseni v Ljubljani, ko so vodile vse do končnice, domače pa so nato na krilih sedmih golov francoske reprezentantke Tamare Horaček vendarle zmogle preobrat. Res je zahtevno biti na igrišču, ko si želiš, a stvari ne delujejo. Odvisne smo ena od druge. A tudi po takšnih padcih se moramo pobrati in če nam uspe, nas bo to naredilo še močnejše," pa sporoča kapetanka Ana Gros.