Bodo odslej klubi sponzorirali RZS in reprezentance?

Slovenski moški klubski rokomet že dolgo ni bil na tako nizki točki, kot je v tem trenutku. Niti igranje rokometašic Krima Mercatorja v izločilnih bojih Lige prvakinj niti Celja Pivovarne Laško v Ligi prvakov ni dovolj velik motor za zagon Rokometne zveze Slovenije. Kaj šele igranje velenjskega Gorenja v evropskih tekmovanjih, da ne govorimo o trebanjskem Trimu. Še več, klubi, ki so gonilo slovenskega rokometa, ki prispevajo največ reprezentantov, ki so konec koncev ob vseh drugih predstavnikih med slovensko elito nuja za še svetlejšo prihodnost reprezentančnih selekcij, so s prihodom novega vodstva, na čelu katerega je Bor Rozman , poslušali obljube o intenzivnem delu na področju promocije domačega prvenstva, slovenskih klubov, a zdi se, da uporabljajo napačno strategijo.

Namesto da bi Rokometna zveza Slovenije z novim predsednikom poskrbela za še večjo priljubljenost rokometa, se zdi, da je razkorak med besedami in dejanji velikanski. Tako je moč soditi vse od zaključka četrtfinalnih tekem slovenskega pokala. Po izjemno razburljivih dvobojih so se med štiri najboljše uvrstili Celjani (po podaljšku izločili Velenje), Jeruzalem Ormož (po podaljšku izločili Trebnje), koprski Cimos (izločili drugoligaša iz Kočevja) in poletna novomeška Krka (izločili Maribor Branik). Morda celo tihi favoriti, sposobni osvojiti pokalno lovoriko. Četudi je od četrtfinalnih dvobojev minil že dober teden dni, kluba oz. kraja, ki bo gostil zaključni turnir, še ni. Čas za prijave je še do 3. aprila, tri dni zatem pa naj bi ponudbe odprli in presodili, kdo je najbolj prepričal s ponudbo.

Ne le zadostil organizacijskim zahtevam, ampak pokril tudi kotizacijo v višini 6000 evrov. Kar je – glede na dejstvo, da slovenski klubi stežka iz leta v leto zagotavljajo proračune, kaj šele finančna sredstva, potrebna za igranje na evropski ravni – zaskrbljujoče. Sploh ob dejstvu, da kotizacija za organizacijo slovenskega pokala ni praksa niti pri Odbojkarski zvezi Slovenije niti Košarkarski zvezi Slovenije, kaj šele Nogometni zvezi Slovenije. Četudi je zavita v folijo z imenom 'fond za delo reprezentanc'.