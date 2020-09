Bodo slavili ubežniki ali bosta svojo moč na zadnjem vzponu pokazala Slovenca?

Letošnja izvedba Tour de Francea je za Slovence in svet nekaj posebnega. Čeprav svetu še vedno grozi novi koronavirus, je organizatorjem z upoštevanjem strogih zdravstvenih priporočil uspelo izpeljati najprestižnejšo cestno-kolesarsko dirko na svetu. Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar sta netipične priprave na Tour očitno izkoristila izvrstno in sta trenutno vodilna kolesarja letošnjega Toura. Prednost pred konkurenti bosta skušala zadržati na treh morda že ključnih etapah, ki prihajajo v torek, sredo in četrtek. Predvsem sredina, trdijo poznavalci, bi lahko bila odločilna z vzponom na prelaz Loze.