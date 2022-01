Nekdanji selektor Srbije o Đokoviću: 'Prepustil se je poskusu, o katerem sam bolj malo ve'

"Bilo je to na eni izmed povsem običajnih novinarskih konferenc. Manj vešči novinar je sprožil netaktno vprašanje. Novaka je pobaral o njegovem vegetarijanstvu in vse skupaj podkrepil z neposrednim vprašanjem. 'Nole, tu je roštilj, malce levo Niš, desno tudi kraji, kjer prakticirajo roštilj ...' Novak je takoj odgovoril, da ga ne zanima, saj ne je mesa oziroma čevapčičev. Pomislil sem, pa Srbija živi od čevapčičev, po tem smo znani, to je naša atrakcija in turisti zaradi njih prepotujejo pol sveta. To sem mu tudi povedal in ga malce ostreje vprašal, zakaj to govori ." Od tega trenutka nista več spregovorila. Pisalo se je leto 2016. "Mi nismo vegani, mi imamo naš pravoslavni post, toda za božič jemo svinjino. Ne jemo brokolija. " Obradovića je pravzaprav zmotilo nekaj ...

"Nikoli se nisem spuščal v to, zakaj je nehal jesti meso, a vem iz zanesljivih virov, da so določeni ljudje močno vplivali nanj. Gre za sumljive ljudi," je razkril nekdanji prvi mož teniške reprezentance Srbije. "Da, moti me. Moti me to, da je Nole vegan. Seveda zgolj in samo s športnega vidika, saj vem, da mu to škodi. Njegov imunski sistem zelo trpi. Znanost je jasna, samo tisti, ki jim je tako všeč, jo obračajo na svoj mlin. In lažejo, predvsem to. Lažejo." Obradović je besede podprl še z znanstvenimi dognanji ... "Nekaj, kar znanost zagovarja in trdi, želijo iz njegovega tabora obrniti v svoj prid. Glavni protein prihaja iz maminega mleka in 54 % istega proteina je iz organskega mesa, organskih jajc, organskega kravjega sira in tudi kajmaka. Ekstremne neumnosti in norosti obdajajo svet Novaka Đokovića. Odšel je in se prepustil eksperimentu, o katerem sam prav veliko ne ve."