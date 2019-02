Boj do zadnjega diha: Trstenjakovi srebro v poslastici večera, bron za Andrejo Leški

Zadnji dvoboj večera med Tino Trstenjak in Clarisse Agbegnenou, olimpijsko in svetovno prvakinjo ter prvo in drugo s svetovne lestvice, je bil poslastica za vse poznavalce juda v nabito polni dvorani Bercy. Komentar tekme ga je označil kar za prvi judoistični dvoboj trenutno na svetu, v katerem je imela Trstenjakova priložnost, da pred domačo publiko užene Francozinjo in nažene strah v kosti tekmicam. Na koncu je Francozinja razmerje zmag in porazov dvignila na 5:3 v svojo korist.

V dvoboju je varovanka Marjana Fabjanabistveno bolje od Francozinje pripravljala položaj za met, Agbegnenoujevo pa je krasila hitra reakcija, s katero je odgovarjala na napade Celjanke. Slovenska reprezentantka je zabeležila več nevarnih poskusov od tekmice, na koncu pa je bila Francozinja srečnejša in spretnejša.

Pred tem je Andreja Leški iz ljubljanskega Bežigrada v boju za bron premagala Japonko Aimi Nouči, ta je lani v dolgoročni pripravi na olimpijske igre v Tokiu 2020 dobila tri grand slame, in se ji oddolžila za lanski poraz v Budimpešti. Minuto in 14 sekund pred koncem je Koprčanki, ki jo v prestolnici trenira nekdanji celjski šampion Rok Drakšič, uspel odločilni ipon.