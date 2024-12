Boj, ki se ne konča: transspolna dvigovalka uteži želi nastopati

Udeležba transspolnih oseb v športu je sicer sporna tema po vsej državi in je bila tudi ena izmed glavnih tem jesenskih volitev, ki jih je dobil Donald Trump . Gibanje LGBTQ+ je njegovo izvolitev pozneje označilo za enega večjih neuspehov. Vsaj 24 zveznih držav ima v knjigah zakone, ki transspolnim ženskam in dekletom prepovedujejo tekmovanje na nekaterih športnih tekmovanjih v ženski konkurenci. Poleg tega bo vrhovno sodišče obravnavalo vprašanje oskrbe transspolnih mladoletnikov, ki potrebujejo dodatne zdravstvene storitve. To so že prepovedali v državi Tennessee in 25 drugih, ki jih vodijo republikanci.

"Šport je že dolgo prostor, kjer se bijejo večne bitke za vključevanje vseh. Ne glede na to, ali gre za boj za ženske, temnopolte športnike, invalidne športnike ali LGBTQ+ športnike, zgodovina kaže, da odpiranje vrat vsem krepi šport in naše skupnosti," še pripomni Maye Quade.

Zakon o človekovih pravicah v Minnesoti vsebuje široko zaščito pred diskriminacijo, tudi na podlagi opredeljenega spola. Z lansko posodobitvijo posebej vključuje spolno identiteto, predvsem so pod drobnogledom mladi, ki prihajajo iz drugih zveznih držav. "Država Minnesota je že dolgo vodilna pri spodbujanju enakopravnosti in pravičnosti. Ponosni smo, da smo država, ki nudi zatočišča za transseksualce, država, ki zagotavlja upanje in podporo sredi območja, ki postaja vse bolj sovražna do transspolnih oseb," je dejala senatorka Erin Maye Quade , ki deluje kot svetovalka organizacije Gender Justice.

Združenje USA Powerlifting je v svojem poročilu tudi trdilo, da imajo transspolne športnice pomembno prednost v tem športu, ki se opira na moč. Ugotovili so, da bi Cooperjeva lahko tekmovala v mešani kategoriji, ki so jo "odprli" leta 2021, da bi ta služila vsem spolnim identitetam. Viksnins je novinarjem tudi dejal, da razlike v uspešnosti med moškimi in ženskami dvigovalci uteži zagotavljajo "upravičen, nediskriminatoren" razlog za izključitev transspolnih žensk in deklet iz tekmovanja v ženski kategoriji ter da si zaslužijo priložnost, da to predstavijo.

"Imamo novo mešano kategorijo. To je bila naša prilagoditev in rešitev, da ustvarimo prostor za tekmovanja vseh ljudi. Vabimo ljudi, da so to, kar želijo biti, dokler lahko ohranimo pravičnost za vse naše kategorije tekmovalcev," pa je zadevo potrdila Larry Maile, predsednica USA Powerlifting.

"No, ne gre za diskriminacijo na podlagi spolne identitete. To je "težava" v primeru gospe Cooper. Diferenciacija je bila posledica njenega biološkega spola, ne pa njene spolne identitete. V tem športu so za 65 odstotkov bolj uspešni biološki moški kot biološke ženske. In to je legitimen razlog, ki ni diskriminatoren," še doda Viksnins.

Sodniki so primer tako vzeli v obravnavo. Ker so pravni argumenti v veliki meri temeljili na tem, kako naj sodišča razlagajo zakon Minnesote, morebitna odločitev ne bo zavezujoč precedens za druge države. Toda v drugih državah, kjer se soočajo s podobnimi težavami, bi se lahko odločali na podlagi pravne utemeljitve, ki stoji za tem primerom.