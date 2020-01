Boj za bron: Slovenci in Norvežani še drugič na tem prvenstvu

Na kocki pa tokrat ne bo le medalja, ki bi bila za Norveško sploh prva v zgodovini evropskih prvenstev, ampak tudi neposredna uvrstitev na svetovno prvenstvo v Egiptu prihodnje leto. Slovenci in Norvežani so se že pomerili v zadnjem krogu drugega dela, ko so s 33:30 slavili vikingi, a treba je vedeti, da sta bili že pred tekmo obe ekipi uvrščeni v polfinale, oba trenerja pa sta več minutaže ponudila rezervnim igralcem.

Zelo bo pomembno, kateri ekipi se bo uspelo prej pobrati po petkovem porazu. Vsaj na papirju bi moralo to bolje uspeti našim, ki so odigrali kar 20 minut manj od Norvežan. Ti so bili proti Hrvatom v prvem podaljšku na pragu zmage in posledičnega finala, a je v zadnji sekundi za dodatnih deset minut poskrbel Domagoj Duvnjak. V drugem podaljšku so naši južni sosedje uspeli streti skandinavski odpor, takšen poraz pa bi znal močno vplivati na psiho Norvežanov, ki pred tem na prvenstvu sploh niso poznali poraza.

Sagosen tik pred rekordom

Prvi zvezdnik norveške Sander Sagosen, ki je Hrvatom zabil deset zadetkov, ima priložnost, da postane najboljši strelec posameznega evropskega prvenstva v zgodovini. Rokometaš PSG-ja je zaenkrat dosegel 61 zadetkov, prav toliko jih je leta 2012 prispeval Makedonec Kiril Lazarov. Pri Slovencih je doslej najbolj učinkovit Jure Dolenec, ki je v polno meril 39-krat.

Norveška, kot smo že omenili, še čaka na prvo medaljo iz evropskih prvenstev, je pa zato toliko bolj uspešna na svetovnih. V Franciji leta 2017, ko je Slovenija osvojila bron, so bili vikingi drugi, uspeh pa so ponovili še dve leti kasneje na Danskem in v Nemčiji. Slovenija ima na drugi stran poleg že omenjenega brona iz Francije še srebro iz domačega Eura 2004.