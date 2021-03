Boj za pokal Amerike še naprej izenačen

Prizor s petkove druge in skupno četrte regate v velikem finalu. Luna Rossa (v ozadju) lovi Novozelandce, ki so na koncu izenačili na 2:2.

Posadka Luna Rossa s krmarjema Italijanom Francescom Brunijemin Avstralcem Jimmyjem Spithillom je v petek sprva povedla z 2:1. Tretja regata je Italijanom ob lahkem vetru osmih vozlov s 37 sekundami prednosti v cilju prinesla drugo točko.

V četrti regati pa je Novozelandcem uspel protinapad. Krmar "Te Rehutai" Peter Burlingje s svojo ekipo prevladoval v rahlem vetru, ki je doslej veljal za adut Italijanov. Ekipa Emirates New Zealand je končala eno minuto in tri sekunde pred ekipo Luna Rossa Prada Pirelli in spet izenačila boj.

Vrhunci drugega dne pokala Amerike: