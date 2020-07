Boj za Stanleyjev pokal se bo začel 1. avgusta

Ta začasni dogovor morata potrditi še svet lige NHL in člani združenja NHLPA. Dogovor je bil potrjen le dan za tem, ko sta se liga in združenje dogovorila o protokolih in pogojih za vrnitev hokeja, ki ga je čez lužo marca zaustavila pandemija covid-19.

Ekipe iz vzhodne konference bodo razširjeno končnico 24 moštev igrale v zavarovanem okolju v Torontu, zahodne konference pa v Edmontonu, kjer bi oktobra gostili tudi finale Stanleyjevega pokala. Protokoli vključujejo tudi soglasje, da nihče od igralcev ne bo kaznovan, če ne bo odšel z ekipo na zaključek sezone in za to tudi ni treba podati razloga. Do konferenčnih finalnih tekem z igralci ne bo družin, obvezni pa so številni že znani higienski ukrepi, vključno z ohranjanjem medsebojne razdalje. Prav vsi bodo tudi morali opraviti test na virus SARS-CoV-2.

Maske med treningi ne bodo obvezne za igralce in osebje na klopi. Ekipe, ki ne bodo spoštovale ukrepov, "čaka visoka kazen in tudi morebitna izguba ugodnega mesta na naslednjem naboru novincev". Liga NHL je odpovedala redni del sezone zaradi koronavirusne pandemije in načrtuje nadaljevanje razširjene končnice 24 ekip, med katerimi ne bo Los Angeles Kingsov Anžeta Kopitarja. Po prvotnem načrtu bi se redni del sezone končal 4. aprila, končnica pa nadaljevala štiri dni pozneje.