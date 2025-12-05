Svetli način
'Pričakujem medaljo', Bojan Jokić pred prvenstvom cilja visoko

Ljubljana, 05. 12. 2025 20.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M.
V praznično obarvani Ljubljani je potekala predstavitev novega pokala evropskega prvenstva v futsalu. Prav to lovoriko bodo februarja v slovenski prestolnici dvignili evropski futsalski prvaki. Na dogodku je bil prisoten tudi nekdanji slovenski nogometni reprezentant Bojan Jokić, ki se veseli novega velikega tekmovanja na domačih tleh, naši izbrani vrsti pa je postavil visok cilj. Evropsko prvenstvo v futsalu boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Bojan Jokić je za slovensko nogometno reprezentanco zbral 100 nastopov, skupaj s soigralci je leta 2010 spisal nogometno pravljico, ki je svoj vrhunec doživela na mundialu v Južni Afriki. Zaradi močnega vpliva, ki ga je pustil v slovenskem nogometu, je bil izbran za ambasadorja prihajajočega evropskega prvenstva v futsalu, ki ga bo gostila tudi Slovenija.

Žiga Čeh, Max Vesel in Bojan Jokić
Žiga Čeh, Max Vesel in Bojan Jokić FOTO: Luka Kotnik

Ljubljana bo med 21. januarjem in 7. februarjem gostiteljica večjega dela evropskega prvenstva. V Stožicah in Tivoliju bodo na sporedu vse tekme skupin C in D, glavni dogodek pa bo finale tekmovanja v največji slovenski športni dvorani. Jokić se zaveda pomembnosti takšnega dogodka za Slovenijo: "To nam daje dodatno energijo in motiv. Po ulicah lahko slišimo pogovore o tem prvenstvu. Gre za velik organizacijski dogodek."

Slovenija pa ne bo prvič v vlogi gostiteljice evropskega prvenstva v futsalu. Leta 2018 so bile v Ljubljani odigrane prav vse tekme, na koncu je slavila portugalska reprezentanca. Slovenska izbrana vrsta je dosegla odlično peto mesto, kar je še vedno najboljša uvrstitev v naši zgodovini. Jokić od naših fantov pričakuje kolajno.

39-letni Kranjčan je bil leta 2010 član izbrane vrste, ki je pod vodstvom Matjaža Keka nastopila na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Nedolgo nazaj je slovenska nogometna reprezentanca klavrno sklenila kvalifikacijski ciklus za mundial leta 2026. "Nogomet se igra vsak dan. Tudi če pride do slabših rezultatov, preživimo in gremo naprej. Mislim, da bo evropsko prvenstvo ljudi dvignilo nazaj na noge. Futsal je zelo atraktiven, pade veliko golov," je oba športa primerjal nekdanji član Villarreala in Chieva iz Verone.

Prenos januarskega in februarskega dogajanja boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

bojan jokić futsal evropsko prvenstvo 2026 stožice tivoli
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
05. 12. 2025 21.36
nižje bo šlo samo še, ko bodo za tole weirdoo rekreacijo "iznašli"slovensko besedo. hahahahahaha.
ODGOVORI
0 0
