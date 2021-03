Prašnikar po dveh operacijah prvič udaril po žogi

Prašnikar (drugi z desne) ob Petru Dirbeku, Mirnesu Šišiću in dobremu prijatelju Francu "Naniju" Matjašiču (skrajno desno), ki ga je uspel prepričati k povratku na zelenice.

Ob nekdanjem nogometnem reprezentantu Mirnesu Šišiću, ki že na začetku sezone dosega dobre rezultate, je tokrat na povabilo predsednika kluba Nanija Matjašiča na zelenico stopil tudi Bojan Prašnikar, nekdanji selektor slovenske reprezentance in trener, ki je kot prvi okusil slast elitne Lige prvakov.

Nekdanji trener Maribora, Olimpije, Celja, Mure, Primorja in še številnih drugih klubov je bil po treningu navdušen, tudi zato, ker ga je operacija za več let oddaljila od zelenic. Nekdanji napadalec je pokazal, da kljub 68. letom in dolgemu (prisilnemu) premoru še ni izgubil občutka za okroglo usnje.

'Potrebno bo še nekaj treningov'

"Izjemno sem vesel, da sem po dolgih, dolgih letih spet stopil na zelenico. S footgolfom sem se tokrat spoznal prvič in v prijetni družbi, končno spet udaril po nogometni žogi. Potrebno pa bo še nekaj treningov za boljši jutri," je minuli konec tedna po opravljenem treningu v Olimju dejal Prašnikar.

Legendarni trener, zaradi kar dveh operacij kolkov, ki jih je imel v zadnjih letih, kar sedem let ni udaril nogometne žoge. Kot kaže, se bo Prašnikar, ki ostaja edini slovenski trener z izkušnjami iz elitne nemške 1. Bundeslige, sedaj posvetil novemu športu, ki na veliko osvaja zemeljsko oblo. Start državnega prvenstva, slovenske footgolf lige, bo 24. aprila v Radencih.

Največji dogodek v Sloveniji pa bo letos v Bovcu, od 18. do 20. junija, ko bo na sporedu mednarodna tekma "Slovenija Open – FIFG 500" kar je drugi največji turnir po jakosti v svetu.