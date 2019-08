Boks: Eddie Hearn obljublja spektakel, kot ga še ni bilo

"Oba borca sta že podpisala pogodbi o povratnem srečanju. Pred samo borbo se bodo novinarske konference odvile v Londonu, New Yorku in tudi v Savdski Arabiji," je zbrane novinarje sprva nagovoril Eddie Hearn."Dobili smo že veliko prošenj ostalih boksarjev, ki si želijo biti del tega edinstvenega dogodka. Lahko obljubim, da bodo vse borbe naizjemno visokem nivoju. To bo boksarski spektakel, ki bo šel v zgodovino. Pričakujemo, da bo dogodek pred male zaslone prikoval celotno zemeljsko oblo," še napoveduje 40-letnik.



Na vprašanja, zakaj so organizatorji kot prizorišče izbrali prav Savdsko Arabijo, je Hearn odgovoril: "Videli smo, kaj se je zgodilo 1. junija. Nabito polni Madison Square Garden je videl izjemen obračun, ki ga je na koncu dobil fantastični Andy Ruiz. Veliko je bilo govora o tem, kje se bo odvil povratni dvoboj. Kot verjetno veste, sta si obe strani želeli domačega okolja, a smo nato pristali na nevtralno lokacijo. Želeli smo boksati v državi, ki verjame v boks. Izven ZDA in Cardiffa obstaja drugi svet, ki je iz boksarskega vidika še dokaj neraziskan. Izbira lokacije bi lahko za vedno spremenila ta šport."