Boks uradno na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028

Ozadje odločitve Moka v Pilosu je začasno priznanje mednarodne zveze v okviru olimpijskega gibanja. S to odločitvijo so si amaterski boksarji po vsem svetu zagotovili možnost nastopa na olimpijskih igrah, če je njihova nacionalna zveza članica nove krovne organizacije Svetovnega boksa oziroma World Boxing.

Delegati na skupščini so z dvigom rok na 144. zasedanju Moka soglasno potrdilo priporočilo, ki ga je v ponedeljek podal izvršni odbor Moka.

Z današnjo odločitvijo se končuje saga, ki je nastala kot posledica silovitega razkola med Mokom in zdaj izključeno Mednarodno boksarsko zvezo (Iba). Ta si je prislužila suspenz zaradi suma korupcije, povezav z ruskim kapitalom, težav z vodenjem in izkrivljanja konkurence.

Po izključitvi Ibe je Mok prevzel odgovornost za organizacijo boksarskih olimpijskih turnirjev v Tokiu leta 2021 in tri leta pozneje v Parizu. Mok pa boksa sprva ni uvrstil v tekmovalni program za Los Angeles 2028.

Mok je že prejšnji mesec začasno priznal novoustanovljeni Svetovni boks. Nacionalne zveze morajo biti članice Svetovnega boksa, da se lahko kvalificirajo in tekmujejo v Los Angelesu.

Svetovni boks je od ustanovitve leta 2023 pridobil 88 članov, članici sta denimo tudi veliki in v svetu amaterskega boksa vplivni državi Kitajska in Turčija. World Boxing predstavlja 69 odstotkov boksarjev po vsem svetu in 73 odstotkov nosilcev medalj iz Pariza 2024, je ob tem dejal Karl Stoss iz programske komisije Moka.