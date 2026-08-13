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Drugi športi

Boksarski svet žaluje: preminil nesrečni Prichard Colon

13. 08. 2026 20.21 pred 7 urami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Prichard Colon

Več kot desetletje po tem, ko je v borbi s Terrelom Williamsom utrpel hudo možgansko poškodbo, je v svojem 33. letu preminil Prichard Colon. Novico o smrti portoriškega boksarja je na družbenih omrežjih razkril njegov oče, ki je skupaj z družino do smrti skrbel za svojega sina. Prichard je bil zaradi poškodbe namreč nezmožen živeti sam.

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Prichard Colon je slovel kot eden bolj nadobudnih mladih boksarjev, ki so si utirali pot med svetovno elito. Potem pa je nastopil zdaj tudi usoden dvoboj z Američanom Terrelom Williamsom. V njem je Portoričan namreč utrpel več hudih udarcev v zadnji del glave, zaradi katerih je moral končati svojo profesionalno pot. Colon je po incidentu zaradi možganskih krvavitev 221 dni preživel v komi. Ko se je končno zbudil, pa ni bil več isti.

Poškodba je pustila dolgotrajne posledice in Portoričan je do smrti živel v domači oskrbi. Novico o slovesu sina je obelodanil njegov oče Richard Colon, ki je na svojem Facebook profilu zapisal: "Z žalostjo sporočam, da nas je za vedno zapustil moj sin Prichard. Hvala za toliko let ljubezni." Smrt Colona je simbolična tudi zaradi sprememb, ki jih je njegova poškodba prinesla v svet profesionalnega boksa.

Tisti usoden večer pred 11 leti je namreč poskrbel, da so zdaj strogo prepovedani udarci v zadnji del glave oziroma t. i. zajčji udarci. Colon je svoj edini poraz v karieri doživel prav proti Williamsu, pred tem pa je nanizal kar 16 zaporednih zmag.

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