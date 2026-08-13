Boksarski svet žaluje: preminil nesrečni Prichard Colon

Prichard Colon je slovel kot eden bolj nadobudnih mladih boksarjev, ki so si utirali pot med svetovno elito. Potem pa je nastopil zdaj tudi usoden dvoboj z Američanom Terrelom Williamsom. V njem je Portoričan namreč utrpel več hudih udarcev v zadnji del glave, zaradi katerih je moral končati svojo profesionalno pot. Colon je po incidentu zaradi možganskih krvavitev 221 dni preživel v komi. Ko se je končno zbudil, pa ni bil več isti.

Poškodba je pustila dolgotrajne posledice in Portoričan je do smrti živel v domači oskrbi. Novico o slovesu sina je obelodanil njegov oče Richard Colon, ki je na svojem Facebook profilu zapisal: "Z žalostjo sporočam, da nas je za vedno zapustil moj sin Prichard. Hvala za toliko let ljubezni." Smrt Colona je simbolična tudi zaradi sprememb, ki jih je njegova poškodba prinesla v svet profesionalnega boksa.

Tisti usoden večer pred 11 leti je namreč poskrbel, da so zdaj strogo prepovedani udarci v zadnji del glave oziroma t. i. zajčji udarci. Colon je svoj edini poraz v karieri doživel prav proti Williamsu, pred tem pa je nanizal kar 16 zaporednih zmag.